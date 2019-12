"El final me emociona porque se ven cosas que no quiero que me sucedan"

La bailarina y actriz Laurita Fernández aseguró que se sintió atraída y "muy identificada" con la historia del personaje que interpreta en su debut protagónico en televisión con "Inconvivencia", la miniserie que termina este jueves en Telefe, que ya está disponible en Flow, y que marca un nuevo desafío en su carrera.

Acostumbrada a los cambios y a no amilanarse ante lo desconocido -después del "Bailando" condujo en radio y TV y encabezó un musical en teatro-, Fernández, de 27 años, se probó a sí misma interpretando a Carolina, una psicóloga que atraviesa una crisis con su pareja encarnada por Tomás Fonzi, después de siete años de relación.

"En esta historia Lucas (Fonzi) le propone a mi personaje dejar de convivir, no porque quiere estar soltero, sino por amor, para salvar la relación", comentó a Télam la intérprete quien hizo un paralelismo con su vida al afirmar que hasta hace poco "era de las que decía que no iba convivir nunca".

"Soy muy independiente. Le esquivé bastante a eso. Recién con Nico (Nicolás Cabré) es la primera vez que me animo y me dieron muchas ganas de vivir juntos y descubrí que es re-lindo, pero el motor es el amor", agregó Fernández sobre el vínculo con el actor, con quien también comparte "Departamento de soltero", con la que hará temporada en Mar del Plata (ver aparte).

Si bien había descubierto que la conducción era lo que más le gustaba hacer en televisión, contó que cuando le llegó el libro de "Inconvivencia" no dudó en aceptar ser parte de esta serie íntima y dramática.

"Lo leí queriendo que no me guste y me encantó, me puse a llorar como una tonta en la cama porque me emocionó la historia, porque me emocionó el final, que ya grabamos, porque me sentí identificada en un montón de cosas que pasan en esta historia y se ven cosas que no quiero que me sucedan, lo trasladé bastante a la vida personal", indicó en referencia clara al cierre de esta historia de diez capítulos, que verá su fin el jueves, a las 23.30 por Telefe Rosario.

"Puse en práctica cosas que uno sin darse cuenta descuida o no presta tanta atención como al principio y está bueno estar atento sino querés que se pierda esa magia y ese fuego a lo largo de tiempo", agregó la actriz que ya había incursionado en tiras, en papeles secundarios.

Dirigida por Mariano Hueter a partir de un guión del director junto a Ezequiel Goldstein, "Inconvivencia" reúne un elenco de grandes figuras entre las que se cuentan Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said y Marina Bellati, entre otros. Se trata de una producción de Kuarzo Entertainment Group e Idealismo Contenidos, en coproducción con Flow, para Telefe.

En la serie, la pareja descubrirá de a poco nuevas formas de relacionarse y de explorar la sexualidad. Mientras Lucas siente que tiene más tiempo para dedicarle a sus proyectos, Carolina se enfoca en su trabajo como psicóloga y descubre en su paciente Pablo (Cáceres), un deseo que tenía reprimido.

EM_DASH¿Cómo vivís esta experiencia? ¿Se puede decir que es el desafío más grande en tu carrera como actriz?

—Sí. Tomé muchas clases de actuación y de teatro, pero la verdad es que la teoría es muy distinta a la práctica y el hecho de estar rodeada de personas de tanta experiencia todo se hace mas fluido y más sencillo y también aprendí mucho. Lo tomé con mucha responsabilidad y estaba todo dispuesto para que así sea.

EM_DASH¿Cómo abordaste este personaje?

—Me gustó que no es pretencioso, es muy sencillo, es una chica que está en pareja, una chica normal a la que le pasan muchas cosas como a todo el mundo. Tuve muchas experiencias personales similares y encontré la manera de hacerlo desde ese lado, a veces es más fácil ponerse el traje de otra cosa y no dejar aflorar cosas que he vivido.

EM_DASH¿Por qué pensás que te eligieron a vos para protagonizar esta serie?

—No sabría responderlo. Pero me sentí muy halagada de que confiaran en mí para algo a lo que no estaban acostumbrados a verme. Siempre uno tiene que dar el primer paso, me pasó en la radio, en la conducción, en "Sugar". Yo venía solamente de bailar y todo me fue llegando paso a paso.

EM_DASH¿Este puede ser el principio de un camino más ligado a la actuación?

—La verdad es que no me cierro a nada. Fue un año en el que apareció la obra "Departamento de soltero", que es una comedia dramática, y ahora esto. Fueron cosas que no esperaba, que las tomé, las viví y las transito y que están buenísimas.