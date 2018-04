El fin de las utopías

Es un hecho, en las series de ciencia ficción las utopías se convierten en distopías. Y esto creo que sucede porque el presente no encierra ninguna esperanza como para imaginar un futuro no ya de paraíso terrenal sino de existencia más o menos feliz. Fíjense sino, el futuro es apocalíptico en las series y en las películas de ciencia ficción; son como espejo de un estilo de vida no deseado, la peor de las pesadillas colectivas, un mundo militarizado que hace abuso de esa tecnología que vemos en el presente aunque aumentada a fin de controlar la marea humana. Decíamos, basados en un presente que no nos permite tener esperanza —calentamiento global, fundamentalismos, terrorismo, rearme nuclear, líderes mundiales caricaturescos y peligrosos además de la incomunicación, la revolución tecnológica y la vida centrada en el triunfo personal— los guionistas ven en estos tópicos un campo abonado para sus aterradores relatos. En las series en general y en las de ciencia ficción en particular, la felicidad es un lugar que pertenece al pasado y a la nostalgia, y el futuro es un sitio oscuro donde las utopías murieron.