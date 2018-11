El filme español "Entre dos aguas" se llevó de Mar del Plata el premio Astor

"Entre dos aguas", del español Isaki Lacuesta, se alzó con el premio Astor a la mejor película de la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata, único clase A de América Latina, mientras que uno de sus protagonistas, Israel Gómez Romero, se quedó con el de mejor actor.

El filme del cineasta catalán tiene por protagonistas, doce años después, a Israel y Cheíto, quienes ya habían participado en su segunda película, "La leyenda del tiempo", de 2006. Sin embargo, el paso del tiempo hizo madurar a aquellos adolescentes gitanos marcados por la muerte de su padre, aunque sus destinos hayan sido muy distintos: mientras que Cheíto conformó una familia estable y trabaja como cocinero para la Armada española, Israel acaba de salir de la cárcel por tráfico de drogas y ni su mujer quiere tenerlo en casa.

Entre esas dos aguas —nombre que la película toma prestado de una canción de Camarón de la Isla— tratará de nadar Israel, distinguido también como mejor actor por esta cruza de ficción y documental que ganó la Concha de Oro en San Sebastián hace apenas unos meses.

En tanto, el italiano Roberto Minervini se quedó con el Astor al mejor director por el documental "What You Gonna Do When The World's On Fire", en el que trata de dar cuenta del racismo que aún atraviesa de punta a punta los Estados Unidos a través de un puñado de historias de afroamericanos en Nueva Orleans.

Judy Hill, protagonista de una de estas historias, obtuvo por su parte el Astor a la mejor actriz.

Además, una de las dos películas argentinas en competencia internacional, "Vendrán lluvias suaves", de Iván Fund, compartió ex aequo una mención del jurado con la coproducción brasileño-portuguesa "Chuva é Cantoria Na Aldeia Dos Mortos", de De Joao Salaviza y Renée Nader Messora.

En tanto, el drama "If Beale Street Could Talk" acerca de un joven afroamericano injustamente encarcelado en los años 70, del ganador del Oscar Barry Jenkins ("Moonlight"), obtuvo el premio del público.

La mexicana "Fausto", de Andrea Bussman, se alzó con el premio a la mejor película de la competencia latinoamericana, en la que competía con otros diez filmes. El premio a la mejor película de la competencia argentina fue para "El árbol negro", de Máximo Ciambella y Damián Coluccio, mientras que "Julia y el zorro", de Inés Barrionuevo, recibió una mención especial.

Por su parte, el premio de la flamante competencia Estados Alterados, dedicada al cine más vanguardista, fue ex aequo para "Chaos", de Sara Fattahi.