A partir de hoy y hasta el 7 de septiembre, la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia se convertirá en el centro mundial del séptimo arte. Las películas más esperadas del año, incluso las que se perfilan para los Oscar, estarán en La Mostra, y por la alfombra roja pasarán estrellas como Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Brad Pitt y Scarlett Johansson, además de directores de la talla de Noah Baumbach y Steven Soderberg. El jurado oficial estará presidido por Lucrecia Martel.

En principio habrá que estar atentos a la película "Guasón", de Todd Phillips, con Joaquin Phoenix detrás de la máscara y la sonrisa del malo por antonomasia. Según los críticos, será el "gran golpe" del festival. Sobre todo porque se anuncia diferente de cualquier filme adaptado de un comic. Arthur Fleck (Phoenix) es un hombre profundamente atormentado e ignorado por la sociedad y hallará su rescate detrás de un traje de payaso con sonrisa aterradora.

Brad Pitt llegará a Venecia con traje de astronauta en "Ad Astra", de James Gray, que actualiza los filmes sobre el espacio con una historia de padres e hijos. El astronauta Roy McBride parte, de hecho, en una misión imposible hacia Neptuno para hallar a su padre desaparecido y para develar un misterio.

En tanto, "Marriage Story", de Noah Baumbach, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, promete romper el corazón. Es la historia del doloroso divorcio entre Nueva York y Los Angeles, entre un director de cine y su esposa actriz. El filme fue producido por Netflix, al igual que "Roma", que ganó el León de Oro 2018, y ya se habla de repetición.

En Venecia no podía faltar una cuota de escándalo, y al parecer la proveerá el realizador Roman Polanski con "J'Accuse", sobre el caso Dreyfuss (el capitán alsaciano de origen judío acusado a fines del siglo XIX de haber sido espía de Alemania y condenado a cadena perpetua). La controversia se da no por la película sino por la eventual presencia de Polanski en el Lido. En Estados Unidos ya alzaron la voz y se quejan de que la Mostra recibiría a un condenado por violación a una menor, con un mandato de captura internacional todavía pendiente y que fue expulsado de la Academia de Hollywood.

Lo que complica la relación del festival con Estados Unidos son otros dos factores: Nate Parker, el director y actor de "The Birth of a Nation", que participará en la sección "Sconfini" con el filme "American Skin", tiene una acusación de violación que data de 2001, cuando era estudiante, y por el caso ya fue boicoteado. Otro tema es la cuota de género: hay sólo dos mujeres directoras en concurso, Haiffa Al-Mansour, con "The Perfect Candidate", y ShannonMurphy, con "Babyteeth", mientras que otros festivales, como Cannes, avanzaron algunos pasos.

Para destacar está la proyección del documental "Roger Waters: Us Them", sobre la gira homónima del músico, el 6 de septiembre. Será la ocasión para disfrutar de un encuentro público con el músico de Pink Floyd, cuyas entradas ya están agotadas. Y si la visita del activista pacifista Waters no bastara, al día siguiente llegará Mick Jagger, que actúa en el filme de clausura de la Mostra, "The Burnt Orange Heresy".

También estará Meryl Streep, quien ilumina, como sólo ella puede hacerlo, la nueva película de Steven Soderberg, "The Laundromat", con Antonio Banderas y Gary Oldman. Y hay mucho interés por el filme de Benedict Andrews "Seberg", que recuerda la vida de un íncono de la Nouvelle Vague, Jean Seberg, quien se suicidó en 1979. Nada menos que Kristen Stewart se pondrá en la piel de Jean.

Este año el codiciado León de Oro tendrá dos aspirantes latinoamericanos: el chileno Pablo Larraín, viejo conocido en el certamen, y el colombiano Ciro Guerra, que debuta en la ciudad de los canales. Larraín competirá con "Ema", la historia de una bailarina que quiere recuperar a su hijo, interpretada por Mariana di Girólamo, y que tiene en su reparto a Gael García Bernal y Santiago Cabrera.

En el segmento de los homenajes, Julie Andrews, la inolvidable Mary Poppins, llegará al Lido para recibir un León de Oro por su trayectoria. El español Pedro Almodóvar también será reconocido por su extensa carrera.