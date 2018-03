El festival "Ska Unity" llega hoy a Rosario

El festival que conjuga músicos y amantes del ska de todo el mundo, "Ska Unity", sube a escena hoy, a las 21, en el Club 1518 (Salta 2829). En el show se presentarán Hugo Lobo junto a Santo Chango, Mr. Faya Remco y el DJ Pablo A Gusto.

Ska Unity es un festival creado por el trompetista Hugo Lobo (líder y frontman de Dancing Mood) que congrega a músicos de diferentes generaciones, movidas y asimilación del ska que vienen trabajando hace años generando diversas movidas como compilados, recitales y fiestas. Luego de varias ediciones en Capital Federal, la fiesta llega por primera vez a Rosario con invitados internacionales.

Lobo es el creador y trompetista de Dancing Mood, la banda de ska, reggae y calipso que nació en el 2000. Paralelamente, el músico mantiene una carrera solista con la que editó su disco debut a fines de 2014 y para el cual grabó todos los instrumentos él solo. "Stary Rude!" es el segundo disco, editado en 2016 con doce canciones.

Lobo siempre se diferenció de sus colegas del mundo del rock y el ska y aseguró que se siente "al margen del ambiente rockero" por no identificarse con la actitud de muchos de sus colegas, de quienes sostuvo que "se terminan transformando todos en lo mismo", a partir de las similitudes "en su estética, su manera de hablar y su estilo de vida". "Sé que estoy dentro porque soy parte del rock nacional, pero no me codeo con otros colegas. Paso por el costado", expresó el cantante con orgullo.