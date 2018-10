El Festival de Mar del Plata homenajea al cine francés

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció ayer la programación para su 33ª edición, que irá entre el 10 y el 17 de noviembre en la ciudad balnearia, con la organización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El filme de apertura será "Sueño Florianópolis" de Ana Katz, con Mercedes Morán y Gustavo Garzón, mientras que el cierre será nada menos que con "Roma" del mexicano Alfonso Quarón. El comediante francés Pierre Richard será una de las figuras invitadas en el encuentro que, con 64 años de historia, se encuentra entre los quince de clase A en todo el mundo, categoría que comparte con Cannes, Toronto y San Sebastián, entre otros, además de ser el único en Latinoamérica con esta distinción.





La programación oficial fue anunciada en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires por el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; el presidente del Incaa, Ralph Haiek; el presidente del Festival, José Martínez Suárez, y su directora artística, Cecilia Barrionuevo, ante la presencia de artistas, personalidades del mundo del cine, críticos y periodistas.

"Estamos orgullosos de mantener esta tradición. El Festival tiene un equipo enorme y muy comprometido y es la primera vez que tenemos una mujer en la dirección artística: Cecilia Barrionuevo", destacó Pablo Avelluto en la apertura de la conferencia, frente a más de 200 personas entre invitados especiales y prensa.

Ralph Haiek celebró la programación: "Hacer este festival fue un gran desafío. Porque nos propusimos mejorar y lo conseguimos. Tener en esta edición mejores películas, mayor calidad y mejores invitados es un gran logro".

En esta edición, Francia será país invitado de honor, de la mano del actor Jean Pierre Léaud, todo un ícono del cine de François Truffaut y Jean-Luc Godard; el realizador de "Mala sangre" Léos Carax y el comediante Pierre Richard, aquel de "Alto, rubio y con un zapato negro" y "El juguete".

Junto a ellos, que presentarán títulos emblemáticos de su filmografía, se sumarán figuras de la talla de Mark Berger, Lucrecia Martel, Laura Huertas Millán, Fran Healy, Valeria Sarmiento, Don McKellar y Marta Minujín. quienes serán los protagonistas de la edición 33º del evento cinematográfico más importante del año.

Las películas "¡Muere, Monstruo, Muere!", de Alejandro Fadel y "Vendrán lluvias suaves", de Iván Fund, representarán a la Argentina en la competencia internacional, y deberán medir fuerzas con "Entre dos aguas" (España), de Isaki Lacuesta; "If Beale Street Could Talk" (Estados Unidos), de Barry Jenkins e "In Fabric" (Reino Unido), de Peter Strickland.

Habrá títulos de Olivier Assayas, Spike Lee, Paul Dano y Frederick Wiseman, entre otros, entre un total de 277 películas de 51 países en 14 pantallas y con 7 competencias.

A 11 años de haber asumido el cargo, el presidente del festival José Martínez Suárez, hermano de Mirtha Legrand, reconoció el prestigio del evento cinematográfico argentino: "Se han recibido más de 3500 películas. Eso significa que el mundo mira a la Argentina, porque saben que acá respetamos a las películas y respetamos a los espectadores".

Este año las competencias oficiales serán siete: internacional, latinoamericana de largometrajes, latinoamericana de cortos, competencia argentina de largometrajes, competencia argentina de cortos, work in progress (que por primera vez se amplía a Latinoamérica) y Estados Alterados, que se suma como competencia oficial a casi 10 años de su incorporación como sección con las películas más arriesgadas y vanguardistas.

Por primera vez en la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, habrá un espacio para deliberar en torno a las desigualdades en el cine entre mujeres del sector, ya que actrices, directoras y productoras serán parte del primer Foro de Cine y Perspectiva de Género.