A nadie sorprendió que el catálogo del 32º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comienza hoy y se extiende hasta el domingo 26 en la ciudad balnearia, luciera más delgado: su nuevo director, el estadounidense Peter Scarlet, señaló en varias oportunidades que el festival tenía demasiadas películas y que cantidad no era sinónimo de calidad.

Con experiencia en otros festivales, como los de San Francisco, Abu Dhabi y Tribeca, Scarlet es el primer extranjero elegido como director del único certamen del séptimo arte clase A de América Latina, que este año contará con unas 100 películas menos.

El nombramiento de Scarlet, quien sucede a Fernando Martín Peña, fue visto con recelo por parte de la comunidad cinematográfica nacional, que esgrime con orgullo las banderas del cine argentino como una marca consolidada con fuerte presencia, todos los años, en los más importantes festivales del mundo, como Cannes o Venecia.

El ministro de Cultura argentino, Pablo Avelluto, justificó su designación afirmando que tenía como fin poner el festival, que se celebra en el tradicional balneario ubicado unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, "en la agenda global".

Los contactos con los que contaría Scarlet, quien fue convocado por grandes figuras de Hollywood como Robert De Niro y Martin Scorsese en el pasado para dirigir el Festival de Tribeca en Nueva York, se tradujeron hasta ahora en la llegada a Mar del Plata de Vanessa Redgrave, una figura cercana a Scarlet que presentará en la ciudad balnearia "Sea Sorrow", su primera película como directora.

Más allá de la importancia de una actriz legendaria como Redgrave, su presencia no difiere de la de otras grandes figuras que supo albergar el festival en los últimos diez años como Tommy Lee Jones, Bruno Ganz, Willem Defoe o Viggo Mortensen.

A última hora del martes se supo, además, que otro de los invitados más importantes de esta edición, el director y guionista estadounidense Kenneth Lonergan -ganador del Oscar al mejor guión por "Manchester By The Sea"-, cancelaba su anunciada presencia en Mar del Plata "debido a problemas de índole personal".

Lonergan, que iba a dar una charla, presentar sus films y actuar como jurado de la competencia internacional, será reemplazado por la actriz colombiana Catalina Sandino Moreno, nominada al Oscar por "María, llena eres de gracia" (ver aparte).

A la visita de Sandino se suman las del director del Festival de Cannes, Thierry Fremaux; el director de la Quincena de los Realizadores de Cannes, Edouard Waintrop; el cineasta francés Claude Lelouch y el pionero del cine español independiente Aldo Arrieta.

La película francesa "Madame Hyde", protagonizada por Isabelle Hupert y dirigida por Serge Bozon, abrirá hoy el festival en una ceremonia que se realizará en la sala Astor Piazzola del Teatro Auditorium, con la presencia de uno de sus protagonistas, el actor Pierre Léon.

El certamen contará con seis secciones competitivas, entre las que destacan las competencias internacional, latinoamericana y argentina. El equipo de programadores y el presidente del festival, el cineasta argentino José Martínez Suárez, siguen siendo los mismos desde hace diez años, por lo que la identidad del certamen y la calidad de su programación no sufrieron grandes alteraciones.

La competencia internacional estará integrada por 14 títulos, entre los que destacan "Invisible", del argentino Pablo Giorgelli; "Thelma", del danés Joachim Trier; y "Les Gardiennes", del francés Xavier Beauvois, a las que se suma "Al desierto", de Ulises Rossel, protagonizada por Valentina Bassi, y que tuvo su estreno mundial en San Sebastián.

En la competencia latinoamericana se podrán ver, entre otras, "La telenovela errante", una de las últimas películas del fallecido cineasta chileno Raúl Ruiz, terminada por su esposa Valeria Sarmiento; "Una mujer fantástica", del también chileno Sebastián Lelio; la mexicana "Tormentero", de Rubén Imaz, y fuera de competencia, "Ata tu arado a una estrella", de Carmen Guarini, centrada en la figura del cineasta argentino Fernando Birri.

En la competencia argentina, uno de los principales escaparates para el cine local, hay 12 títulos, entre ellos "El azote", de José Campusano; "Aterrados", de Demián Rugna; "Barrefondo", de Jorge Leandro Colás, y "Hasta que me desates", de Tamae Garateguy.

A estas secciones se suman otras no competitivas que ya son un clásico del festival, como "Autores" -con títulos esperados como "The Shape of Water", de Guillermo del Toro o "Napalm", de Claude Lanzmann-; y "Hora Cero", con proyecciones de cine de género a la medianoche como "The Disaster Artist", de James Franco, que viene de ganar la Concha de Oro en San Sebastián.

Astrid Riehn

DPA