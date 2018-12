El festival Lollapalooza presentó su grilla definitiva

Después de mucha espera se conoció la grilla definitiva del festival Lollapalooza, que se realizará a fines de marzo en el hipódromo de San Isidro de Buenos Aires. La banda Twenty One Pilots encabezará la primera jornada del 29 de marzo, mientras que Arctic Monkeys hará lo propio el sábado 30 y Kendrick Lamar cerrará el festival el domingo 31. La primera fecha la completan Post Malone, Steve Aoki, Interpol, Jorge Drexler, Rosalía y Bring Me The Horizon, entre otros artistas internacionales. Khea, Escalandrum, Omar Varela y Mikka y Conociendo Rusia serán algunos de los artistas argentinos que compartirán escenario el 29 de marzo.El sábado 30 también tocarán Sam Smith, Tiesto, Fito Páez, Foals, St. Vincent, Juana Molina, Perras On The Beach y Kshmir, entre otros. En tanto que la jornada final estará a cargo de Lenny Kravitz, Dimitri Vega & Like Mike, Paulo Londra, Caetano Veloso, Snow Patrol y La Mona Jiménez. Esta será la sexta edición de un festival que, según los organizadores, ya ha agotado la preventa de entradas.