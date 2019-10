Lo nuevo y lo mejor del cine mundial se verá y se sentirá en la 34º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará desde al 9 al 18 de noviembre en La Feliz con una oferta de más de 300 títulos entre cortos, medios y largometrajes y 500 proyecciones. "Este es un festival muy variado, muy inclusivo y que piensa mucho en la participación de quienes vienen", dijo la directora artística Cecilia Barrionuevo en la presentación del festival que cada año suma más público en las salas. Desde hoy estarán a la venta las entradas populares, a 60 pesos, en la página web del festival.

De las casi 4.000 producciones de todo el mundo que llegaron a la preselección de la Competencia Oficial, los programadores eligieron 12. En la sede de la Enerc de Buenos Aires, Viviana Dirolli, directora de la Agencia de Promoción Internacional de la Industria Audiovisual del Incaa, y la directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Cecilia Barrionuevo, anunciaron los lineamientos y programación de la edición.

La entrega de este año está dedicada al cineasta y docente José Antonio Martínez Suárez, quien presidió el mismo por más de una década hasta su fallecimiento el 17 de agosto pasado. De Martínez Suárez emitirán la película de apertura "Los muchachos de antes no usaban arsénico", de la cual Juan José Campanella se inspiró para su reciente éxito "El cuento de las comadrejas".

Barrionuevo sostuvo en la presentación del evento que tenían "mucha expectativa en un año más, con todo el equipo, con el que venimos trabajando desde hace 10 años". Y agregó: "Siempre el festival genera mucha adrenalina, esperamos que estas películas, que van a ser proyectadas desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada en 15 salas, a lo largo de 10 días, sean bien recibidas por el público", remarcó.

La realizadora cordobesa es la primera mujer en asumir la dirección artística del encuentro y ocupa esa función desde 2018. "Este es un festival que no sólo está pensado para cinéfilos, que de todas maneras tienen su lugar, sino también para personas que viene a disfrutar de ver películas, para conformar esta comunidad que se arma a lo largo de estos 10 días, en la cual se vive el cine de una manera muy particular, siendo un festival para todo el mundo", remarcó.

"Habrá películas para niños, para quienes aman la música, para quienes aman el terror, cine nacional, historia del cine, películas restauradas, las últimas películas de los grandes autores contemporáneos, autores a descubrir", destacó Barrionuevo, quien aclaró que este "es un festival muy variado, muy inclusivo y que piensa mucho en la participación de quienes vienen".

De las casi 4.000 producciones de todo el mundo que llegaron a la preselección de la Competencia Oficial, los programadores eligieron 12, entre ellas la española "La virgen de agosto", del madrileño Jonás Trueba y la portuguesa "Vitalina Varela", del lisboeta Pedro Costa, cineastas muy apreciados por el público cinéfilo.

También en esta sección se destacan tres propuestas argentinas, "Los sonámbulos", sexto largometraje de Paula Hernández, con Erica Rivas y "Planta permanente", segundo largometraje de Ezequiel Radusky, los dos en coproducción con Uruguay, y "El cuidado de los otros", segundo largometraje de Mariano González.

De otros orígenes son "A vida invisivel", del brasileño Karim A‹nouz; también brasileña "Les Enfants d' Isadora", de Damien Manivel; "Black Magic for White Boys", del estadounidense Onur Tukel; "I Was at Home, But", de la también actriz, guionista alemana Angela Schanelec y "O que arde", del francés Oliver Laxe.

La lista de las películas que compiten por el Astor de Oro culmina con la coreana "Scatered Night", debut en el largometraje de Lee Jihyoung y Sol Kim y la estadounidense "South Mountain", de Hilary Brougher, que vuelve al largometraje a dos décadas de su debut con la aplaudida "Sticky Fingers of Time" (1997).

El filme inaugural será el clásico restaurado digitalmente "Los muchachos de antes no usaban arsénico" (1976), de José Antonio Martínez Suárez mientras que para el cierre se anuncia "The Irishman", última opus de Martin Scorsese, producida por Netflix, con actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

En cuanto a la Competencia Argentina, los filmes seleccionados son "Angélica", de Delfina Castagnino; "De la noche a la mañana", de Manuel Ferrari; "Hogar", de Maura Delpero; "La botera", de Sabrina Blanco; "La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem y "Las buenas intenciones", de Ana García Blaya.

La lista se completa con "Los poetas visitan a Juana Bignozzi", de Laura Citarella y Mercedes Halfon; "Los que vuelven", de Laura Casabé; "Tanya", de Agustina Massa; "Those That, at a Distance, Resemble Another", de Jessica Sarah Rimbland y "Bajo mi piel morena", de José Campusano.

La Competencia Latinoamericana incluye "Ficción privada", de Andrés Di Tella; "La protagonista", de Clara Picasso; "Lina de Lima", de María Paz González; "Por el dinero", de Alejo Moguillansky, "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", de José Luis Torres Leiva y fuera de concurso "El silencio del cazador", de Martín Desalvo.

