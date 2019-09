El Festival de Cine Latinoamericano se tiñe de negro

Antes de su estreno comercial en salas de todo el país el 3 de octubre próximo, hoy se presentará en Rosario la película "Punto muerto" en la sección "Penumbras" del Festival de Cine Latinoamericano Rosario. La proyección de este policial negro dirigido por Daniel de la Vega contará con la presencia del actor Osmar Núñez, protagonista del filme junto a Luciano Cáceres y Rodrigo Guirao Díaz. Se verá hoy, a las 22.30, en el cine El Cairo.

Este premiado filme del director de "Jennifer's Shadow", con Faye Dunaway; "Necrofobia" y "Ataúd blanco", relata la historia de Luis Peñafiel, un escritor que acaba de finalizar una novela que plantea el crimen perfecto en una habitación cerrada y esa misma noche, un escritor es asesinado siguiendo el mismo patrón de su historia.

Según contó De la Vega, su última película, rodada en blanco y negro, explora diversos temas. "Son algunas cosas que me aquejan porque no deja de ser la historia de un autor que sufre embates y frustraciones tratando de contar su propia historia inventando ficciones, y tratando de encontrar esas musas inspiradoras todo el tiempo", afirmó.

De la Vega, que por este trabajo obtuvo premios en festivales de Buenos Aires, Uruguay, Brasil y Perú, añadió que el filme propone "una experiencia" para las nuevas generaciones de espectadores. "La película lo que propone es una experiencia. Es quizá algo que las nuevas generaciones no han vivido. Es un viaje a un tipo de cine no tan reconocible para muchos jóvenes. Y como tiene una pequeña impronta de fantasía, digamos de irrealidad, hacerla en blanco y negro ayudó a construir ese universo. «Punto muerto» es una obra nueva pero no deja de ser un eterno gran homenaje que yo siempre hago a la infancia que ya no tengo. Es un cine que consumía cuando era muy chico y que permanentemente revisito", completó.