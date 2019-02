El Festival de Berlín galardonó a dos películas argentinas

Dos filmes de directores argentinos fueron premiados en la entrega de premios del Festival de Cine de Berlín. "Blue Boy", del director Manuel Abramovich, se alzó anteayer con el Premio del Jurado, Oso de Plata en la Competencia Internacional de Cortometrajes, en tanto que Santiago Loza recibió el premio Teddy, que distingue las películas orientadas hacia el colectivo LGTBIQ por su película "Breve historia del planeta verde".

"Blue Boy" fue rodado en Berlín y tiene 19 minutos de duración a través de los cuales Loza retrata a siete trabajadores sexuales rumanos en la capital alemana. En una rueda de prensa posterior a la gala de entrega de premios, Abramovich explicó que en su corto estaba "muy interesado en el aspecto performativo de los trabajadores del sexo", a quienes quería "empoderar" a través de su filme.

Loza contó que había oído de un bar en el barrio berlinés de Sch"neberg, donde los trabajadores del sexo "prácticamente se convierten en actores para seducir a sus clientes". Como cineasta, confesó que se convirtió también en cliente de los protagonistas de su filme, porque les pagó "para compartir sus intimidades".

"Entre los trabajadores del sexo y sus clientes existe un acuerdo y entre los trabajadores del sexo y nosotros que hicimos la película, también lo había", precisó y subrayó que le gusta pensar en este "paralelismo".

Por su parte, Santiago Loza recibió el premio Teddy por su filme "Breve historia del planeta verde". La película de Loza, dramaturgo y realizador cinematográfico de filmes como "Los labios" y "La paz", fue proyectada en la sección Panorama, la segunda en importancia de la Berlinale.

El filme es una fábula en la que tres amigos realizan un viaje a pie durante el cual se fortalecen sus vínculos y, según aseguró en la ceremonia de premiación, es el galardón "más importante" de su carrera, por cuanto "habla de mi identidad".

La obra está impregnada de calor humano "que nos guiará en tiempos de divisiones internas y presiones externas y que hoy se hace tan necesario", justificó el jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche e integrado por el director chileno Sebastián Lelio, entre otros.

En tanto, la Berlinale concedió el Oso de Oro a "Synonyme", en la que el director israelí Nadav Lapid propone una trama en la que un hombre reniega de su pasado militar cuando se muda a París.

Los restantes galardones en los principales rubros fueron el Oso de Plata, Gran Premio del Jurado para "Grƒce à Dieu", de François Ozon (Francia); Oso de Plata, Premio Alfred Bauer para "Systemsprenger" (System Crasher) de Nora Fingscheidt (Alemania); Oso de Plata a la mejor dirección para Angela Schanelec por "Ich war zuhause, aber" (Estaba en casa, pero) (Alemania); Oso de Plata a la mejor actriz para Yong Mei en "So Long, My Son" (China); Oso de Plata al mejor actor para Wang Jingchun en "So Long, My Son" (China) y Oso de Plata al mejor guión para Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi y Roberto Saviano por "Piranhas" (Italia), inspirada en una novela de Saviano, también autor de "Gomorra" y "CeroCeroCero".