Frente a las denuncias por presunto abuso sexual contra los músicos de Cielo Razzo, los organizadores del Festival Bandera decidieron bajar al grupo local de la grilla de artistas que actuarán este sábado en el óvalo del Hipódromo del Parque de la Independencia, entre quienes se destacan Babasónicos, Los Espíritus, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, a quienes se suman El Kuelgue, Miss Bolivia y Dancing Mood, en un encuentro que se desarrollará en tres escenarios, en donde también participarán Killer Burritos y Alto Guiso.

El escándalo se disparó después de que el blog "Denuncias Cielo Razzo - Testimonio de víctimas de la banda rosarina" publicó una serie de denuncias de acoso contra los miembros del grupo rosarino. Se trata de testimonios anónimos que narran casos que tendrían como protagonistas a los músicos de la ciudad (ver aparte).

La banda desmintió de plano las acusaciones en su página oficial de Facebook. "No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos", aseguró el grupo en un comunicado que hizo público ayer por la tarde. En tanto, desde Fiscalía se confirmó que "por el momento no se registraron denuncias" relacionadas con el caso.

El texto completo del comunicado oficial de la productora All Press que anuncia la cancelación del show es el siguiente: "Sobre la participación de Cielo Razzo en el Festival Bandera: A partir de las acusaciones que recientemente se vertieron sobre Cielo Razzo, en relación a situaciones de abuso, hemos decidido cancelar su participación en la edición del Festival Bandera y dar tiempo a que las autoridades competentes puedan investigar las denuncias anónimas que se difundieron. El Festival Bandera busca generar desde la música y la cultura condiciones que colaboren para construir un espacio de tolerancia y respeto".

Por su parte, la banda rosarina Cielo Razzo desmintió de plano las acusaciones en su contra por supuestos casos de abuso sexual, que fueron publicadas en un blog anónimo.

El texto completo del comunicado reza lo siguiente: "Hoy nos toca jugar una partida muy amarga, a partir de las acusaciones anónimas en nuestra contra que se hicieron en un blog. No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos. Nos ponemos a disposición para aclarar lo que sea necesario en el ámbito que corresponde, ya que por redes sociales y sin pruebas .. lo único que se genera es más confusión y angustia. Realmente estamos muy dolidos por atravesar este momento. Ustedes que nos conocen, saben bien quienes somos como personas y el respeto y agradecimiento continuo que siempre demostramos. ", afirmó Cielo Razzo en la publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook

La página oficial de Cielo Razzo, con el logo CR 25 años, registró tras el comunicado de la banda más de 1.400 me gusta, al cierre de esta edición, 672 compartidos y 631 comentarios, entre los que había a favor de la posición de la banda y otros totalmente en contra. Incluso, hay discusiones y enfrentamientos entre los que escribieron "siempre con las pibas" contra los que se burlan con expresiones como "ya salen las feminazis".

Cielo Razzo está conformado por Pablo Pino en la voz, Diego Almirón en guitarra y coros, Cristian Narváez en bajo, Fernando Aime en guitarra y Javier Robledo en batería y coros. Con dos décadas y media de trayectoria, la banda acaba de lanzar "Cielo vivo", que es el registro en CD y DVD en directo del show del domingo 8 de abril en el Luna Park.

El grupo de rock debutó en las bateas con "Buenas" (2001), al que le siguieron "Código de barras" (2003) y "Marea" (2005), tras lo cual llegó su primer disco en vivo "Audiografía" (2006), grabado en el Estadio Obras. A ese trabajo le sucedieron "Grietas" (2007), "Compost" (2010), "Sideral" (2013) y "Tierra nueva" (2015), tras el cual celebraron los 25 años con el citado "Cielo Vivo" (2018).