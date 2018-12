"El feminismo es un proceso histórico y creo que llevará su tiempo"

Julieta Zylberberg, que actualmente está en pantalla en la serie de Fox "Impuros: Hasta que la muerte los separe", hizo una especial mención sobre las denuncias sobre abuso y acoso que surgieron en varios ámbitos en las últimas semanas y sostuvo que el cambio, pese a que es lento, se va a terminar por imponer. "Es algo que nos toma por completo. El otro día estaba en una fiesta, con la música muy fuerte, y estuve 45 minutos hablando con otra chica de lo que está pasando. Es una movilización del sistema enorme y muy fuerte", dijo Zylberberg en una entrevista con Télam.

La actriz de "El jardín de bronce", "El rey del Once" y "La niña santa", entre varias producciones, sostuvo que el camino que explotó con la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin contra Juan Darthés marca un dirección que llevará a "dejar de naturalizar este tipo de hechos", aunque aclaró que, en su opinión, se trata de "un proceso histórico y que llevará su tiempo".

"Así como no salió la Ley del Aborto, ya va a salir. Veo cosas, como tapas de revista, que antes las naturalizaba y hoy me parecen un horror; lo veo en mi hijo, que ya habla y ve estos temas de otra manera. Es algo que se va gestando", opinó.

Luego de aparecer en varias tiras televisivas y en cine, la actriz lleva 25 de sus 35 años trabajando como intérprete, y en este año desplegó su gran versatilidad frente a la cámara: hizo reír en la comedia "All Inclusive", de Diego y Pablo Levy; mostró su desesperación en "Aire", de Arturo Castro Godoy; e interpretó a Pato en "100 días para enamorarse", la tira de Telefe que fue uno de los programas más vistos del año y sin dudas marcó una bisagra en la televisión argentina.

En "Impuros...", una policial sobre narcotráfico de Fox en Brasil, Zylberberg interpreta a Pilar, una policía argentina de frontera que ayudará al desenlace de la trama que enfrenta a un policía bastante particular y con algunos excesos, al crecimiento del narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro.

Con una puesta en escena de alta calidad técnica y una violencia similar a la vista en películas como "Ciudad de Dios" o "Grupo de Elite", la primera temporada de esta serie muestra el ascenso de Evandro (Raphael Logam) en una realidad en la que la delincuencia pareciera ser la única salida posible, con un contexto de violencia estatal y policial.

Zylberberg siempre fue reconocida por su versatilidad para los diferentes géneros, pero también se podría comentar sobre el trabajo para grandes productoras como Fox y en el cine independiente. Al respecto consideró: "Más allá de la versatilidad, también creo que el trabajo de un actor pasa por leer un proyecto y empatizar con la gente, sea cual fuera el tamaño de la producción".

Y puntualmente habló sobre el citado proyecto de la serie que explora el mundo narco y cómo fue su convivencia con el elenco: "Cuando filmé «Impuros» en Uruguay me llevé una sorpresa enorme porque no conocía a nadie, algo raro porque siempre a alguien conozco, y fue un placer trabajar con ellos. No siento la diferencia respecto al tamaño sino que me muevo por lo humano".

La actriz también opinó sobre las característica de este tipo de coproducciones, que si bien traen más dinero y posibilidades de trabajar, también conllevan la incomodidad de tener que estar varios meses fuera del país para filmar.

"Es complejo el tema. Yo te hablo como actriz. La realidad es que acá está muy difícil y filmar una película se complica mucho. Está todo muy trabado y es fundamental buscar plata de afuera. Yo también soy madre e irme tres meses lo debería organizar muy bien. En este caso fue una semana, así que lo pude hacer bien. Esta es una manera para irse acomodando hasta que cambien las cosas acá", concluyó la actriz de 35 años, que debutó siendo muy pequeña en "Magazine For Fai", junto a Mex Urtizberea y viene de componer un rol clave en "Edha", la primera serie argentina producida por Netflix estrenada este año, en una temporada activa en su carrera.