El Fan de Wanda dijo que casi se ahoga en San Bernardo

Mariano de la Canal, más conocido como el Fan de Wanda, sufrió una experiencia traumática en la costa bonaerense, luego de que sufriera un calambre cuando estaba en el mar, cuando tuvo miedo de morir ahogado. "Tragué como tres litros de agua", contó en un video que publicó en las redes sociales.

"Me acaba de pasar algo horrible, de verdad que la pasé mal. Me vine al mar un rato y me agarró un calamabre en la pierna y no sabía qué hacer porque no podía moverme, literal", señaló en una filmación que subió a su cuenta de Twitter apenas ocurrió el episodio en San Bernardo.

Embed No puedo creer que estoy vivo !! La pase horrible pic.twitter.com/uL8puqXrj0 — Mariano De La Canal (@MarianoFanOK) January 18, 2020

El Fan de Wanda Nara añadió: "Me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme y tragué como tres litros de agua".

"Gracias, Dios, que pude salir, que me ayudaron, pero la pasé mal", indicó el mediático.

Embed Así rescataron a @MarianoFanOK pic.twitter.com/QThCnU0f3c — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 18, 2020

Poco después, el periodista Ángel de Brito publicó un video en el que se ve el momento en que dos personas asisten a Mariano para salir del mar.