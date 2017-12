El famoso actor internacional que quiere conquistar a Oriana Sabatini

La bella Oriana Sabatini se encuentra soltera desde hace algunos meses tras la separación con el actor Julián Serrano y, según ella misma reveló, tuvo conversaciones con un famoso actor internacional, que reveló sus intenciones de conquistarla.

Luego de los rumores que la vincularon al futbolista Paulo Dybala, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini contó que Taylor Lautner, uno de los protagonistas de la película "Crepúsculo" ya la contactó tras la publicación de sus sensuales fotos.

Embed ✖️ @pereyrafabi @universoactis @nacholopezfagalde @ginebrabsas @valdezshoes Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 9:11 PST

"Hace poco me siguió un actor de Los Ángeles... Intercambiamos un par de conversaciones por Instagram. ¿Se acuerdan de la película de Crepúsculo? Bueno, el que hizo del Lobo... Hoy en día, todo el mundo sigue a todo el mundo... Fueron mensajes por las historias, me mandó una carita, pero no fue nada", confesó la actriz y cantante en Los Ángeles de la Mañana.

¿Será? Por lo pronto, intercambian mensajes a la distancia a través de las redes sociales, pero la joven belleza argentina está soltera y dispuesta a abrirse al amor.