El excéntrico diseñador Santiago Artemis tendrá su reality en Netflix

Con sólo 27 años, Santiago Artemis ya se convirtió en uno de los diseñadores favoritos de las celebridades: vistió a Katy Perry, Britney Spears, la atleta olímpica Jenny Dahlgren y Lali Espósito, entre otras. El diseñador de Ushuaia llega a la pantalla de Netflix con "No hay tiempo para la vergüenza", un reality de seis episodios que se estrena hoy por la plataforma de streaming y que cuenta la vida y trabajo del diseñador de alta costura, acompañado de celebridades como Xuxa, Angela Torres, Pampita, Oriana Sabatini, Nicole Neumann y Pablo Lescano.

Conocido como diseñador, fashionista y, además, personalidad destacada de su ciudad natal, Ushuaia, Artemis mostrará a lo largo de la serie el camino que recorrió desde su infancia hasta llegar a ser quien es hoy. Se trata de una historia de superación en la que siempre se mantuvo auténtico a su estilo y fiel a quien elige ser. "Me costó un montón llegar hasta acá. Nunca me enfoqué en lo negativo, siempre fui optimista y alegre, y eso le ganó al dolor y a la incomprensión", confesó Artemis en diálogo con Escenario.

Su inquietud por la moda fue inspirado por su familia. "Me influyó mucho mi abuela. Siempre me gustó leer sobre todo, soy un chico muy instruido. Por eso tengo tanta información cuando hago las nuevas temporadas, eso se nota en mis diseños".

Los diseños de Artemis, que se caracterizan por las pieles, las hombreras, volados y moños, son muy de vanguardia, excéntricos y jugados. Y sus looks personales causan furor. "Me visto así desde que tenía 17 años. Las críticas me gustan siempre y cuando vienen de un lugar copado. Escucho a los ganadores, a gente que me inspira y respeto y que pueden hacerme una crítica constructiva".

El secreto de su éxito es claramente su personalidad arrolladora. "Tengo una identidad marcada. Tengo una personalidad vibrante, excéntrica, atraigo a los demás y todo eso se nota detrás de mis diseños", apuntó Artemis.

El diseñador vistió a Katy Perry cuando tenía tan sólo 19 años: "Fue por medio de su estilista. Además de vestirla para su tour «California Dreams» pude conocerla, ¡fue increíble!". Además, en 2016, Britney Spears lució un tapado de su autoría en el video clip "Slumber Party". "No imaginaba esto por eso sigo en estado de shock, pero tengo la humildad para aceptarlo. Igualmente, digo «listo, sigamos a lo próximo»", explicó Artemis y confesó que le gustaría vestir a Michelle Obama y a Lady Gaga.

¿Cómo se visten los argentinos comparando con las grandes capitales como Tokio, Nueva York o Paris? "Los argentinos son muy prácticos para vestirse, prefieren la practicidad, no son muy jugados. Pero creo que eso va a cambiar muy pronto", sentenció.

Artemis acaba de lanzar, además, su autobiografía, "El chico del fin del mundo: Todo lo que hice para ser yo", la cual describió como "una autobiografía de un chico excéntrico, que se descubre en el sur, diferente. Cuento los problemas con la comida y el castigo social. Hay muchos esquemas que se rompen en el libro", contó.

Como dice en el trailer de "No hay tiempo para la vergüenza", "no existe el género". "Hay que ser más fluidos con la ropa. No digo que los hombres se pongan una minifalda si no quieren, digo que no hay reglas. No existe el bien o el mal en la moda. Quiero romper con el castigo de no ser quien quieren que seas", concluyó antes del gran estreno.