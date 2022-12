El ex marido de Romina de Gran Hermano contó por qué se separaron

El ex intendente de Moreno, Walter Festa, dio detalles de su relación con la participante de la casa más famosa del país.

Walter Festa, sobre su divorcio con Romina: "No hubo engaño".

Gran Hermano 2022 es uno de los programas televisivos más vistos en el país y, dentro de ella, hay muchas historias que captaron la atención de los televidentes, especialmente la de Romina Uhrig, la política que se desempeñó como diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021. Pero lo más llamativo de ella es su ex marido, quien habría tenido un romance con una compañera suya dentro de la casa, Daniela Celis.

Bajo ese contexto, Walter Festa, ex pareja de la participante, habló con Georgina Barbarossa y reveló que “ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos”. Y agregó: “No hubo engaño tampoco. Fue un desgaste”.