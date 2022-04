El ex CEO de Magenta Discos reveló que Rodrigo no grabó "La Mano de Dios": "Fue un imitador"

Rodrigo es leyenda. El cantante cordobés que falleció el 24 de junio de 2000 trascendió a la muerte. Su música, su figura, sus historias lo erigieron como una estrella que no deja de brillar en el firmamento mediático. Su tema, “La mano de Dios”, se convirtió en un himno para los fanáticos de Diego Maradona , y una inesperada revelación puso en duda la versión oficial sobre sus orígenes.

De acuerdo a lo que contó Pablo Ceccarelli, ex CEO de Magenta Discos , en el afán de vender miles de copias de un álbum, la discográfica tuvo un plan de emergencia inesperado tras la trágica muerte. “El tema más famoso, que fue «La mano de Dios», jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco, porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente”, contó el empresario en "LAM".

Marcelo Tinelli cambiará de formato y pidió el regreso de una ex compañera

Ceccarelli aseguró que era habitual que los sellos discográficos buscaran reemplazos cuando surgía una emergencia: “En la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite”.

Embed

Los dichos del empresario generaron revuelo y el ex representante del cordobés, Pepe Gozalo, y la madre, Betty Olave, lo desmintieron.

¿El Potro fue asesinado?

Lo de la canción no fue lo único que dijo y que causó impacto, sino que también sostuvo que Rodrigo no murió solo en un accidente. “Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, dijo Ceccarelli.

La explicación que brindó sobre el por qué de asesinarlo dijo que "los hermanos Kirovsky, dueños de la discográfica, tenían una disputa con José Gozalo", el representante del cordobés. Rodrigo, que ganaba muy poco de lo que generaba, no quería grabar otro disco.

"Rodrigo ganaba el 1% del 80% de los discos vendidos. Ese contrato que había firmado con Magenta también lo obligaba a ceder la propiedad intelectual, los derechos marcarios, de imagen y el merchandising que a futuro iba a significar el mayor ingreso de la marca «El Potro Rodrigo»”, afirmó.