El español Marwan llega con "Mis paisajes interiores"

El poeta y cantautor español Marwan dará un recital presentando los temas de su último disco "Mis paisajes interiores" hoy, a las 21, en la Terraza de la Cúpula de la Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento). ╠Marwan es un precursor, que a través de la naturalidad y el talento se abrió camino en el mundo del espectáculo y así se ha convertido en una referencia entre los jóvenes artistas que compaginan la escritura y la creación musical. El cantautor madrileño, que se reveló como escritor con textos como "Los amores imparables", "Todos mis futuros contigo" y "La triste historia de tu cuerpo sobre el mío", es un artista que se considera un aprendiz en lo literario, aunque sus libros hasta la fecha le reportaron un éxito de ventas.





En lo musical, el artista mantiene una intensa agenda de conciertos con la gira "Mis paisajes interiores", un álbum editado el pasado año. De su producción discográfica, con seis obras publicadas, cabe destacar "Apuntes sobre mi paso por el invierno" (2014), "Las cosas que no pude responder" (2011) y "Trapecista" (2013).╠

■□"Mis paisajes interiores" es un disco pero también es un libro. "Me siento un poquito mas identificado con el músico porque mi bagaje como músico es más intenso desde el principio. Aunque yo empiezo a escribir canciones y poemas a la vez (con 18 años) la música me la tomo muy en serio desde el principio y a la hora de escribir canciones me esfuerzo mucho y no tanto a la hora de escribir poemas. En un principio yo utilizaba la poesía como un método más de purga, para sacar cosas hacia fuera pero no cuidaba tanto las formas ni el fondo como lo hacía en las canciones".╠

□■"Lo cierto es que me siento un poquito más identificado con la etiqueta de músico, aunque con cualquiera de los dos roles me siento cómodo", añadió el español.╠

■□Marwan explicó que en el show de Rosario interpretará sobre todo canciones del último disco y añadió que también incluirá canciones de los discos anteriores. "Hace ya tres años que no piso Rosario y quiero incluir canciones de mis diferentes discos para hacer un repaso de todo un poco. Espero que sea un show muy divertido, como son todos mis conciertos, en los que alterno unas canciones con unas temáticas muchas veces tristes como muy potentes emocionalmente pero a la vez, pues, tratando de sacar la parte más humorísticas de ciertos desamores o de ciertas situaciones volviendo el show como algo un poco teatral".╠

□■ El cantautor nacido en Madrid señaló que "la gente sale muy feliz de mis conciertos y es por esta mezcla, esta especie de montaña rusa en la que hay subidas y bajadas emocionales en las que hay llantos y risas y yo siento que es un show muy completo, muy divertido".╠