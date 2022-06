Mauricio Dayub regresa a Rosario este fin de semana con "El equilibrista"

Este es el único espectáculo que en 2021 realizó funciones en el Chacarerean Teatre y en el Maipo, en un recorrido que continuó este año en el Maipo y en El Nacional, antes de la gira por Europa y Tel Aviv, y festejó a lo grande las 500 funciones. La gira nacional incluirá funciones en Rosario y también en La Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, La Pampa y cruzará el charco hacia Uruguay para presentarse en Montevideo.

“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, dijo Dayub, quien ahondó detalles sobre la obra.

“Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía «Frágil». Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía «Frágil». El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, concluyó el actor, que es coautor de la obra junto con Patricio Abadi y Mariano Saba, y que dirige César Brie.

Entre las distinciones de “El equilibrista” se destacan las tres nominaciones para los premios ACE 2019, a mejor actuación, mejor dirección y mejor música original de los cuales se llevó el premio a mejor actuación en unipersonal, dirección en teatro alternativo y ACE de Oro 2019. Como si fuera poco, el año pasado Dayub ganó el Konex de Platino como mejor artista de la década en unipersonal, mejor actor para los premios Trinidad Guevara y fue destacado por Revista Noticias como uno de los diez argentinos del año.