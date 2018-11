El enojo de Sol Pérez contra las panelistas de Angel De Brito

Sol Pérez desnudó ayer un nuevo capítulo de la pelea que mantiene con uno de los jurados del Bailando, el periodista Angel De Brito. Esta vez, la modelo apuntó contra las panelistas del programa "Los Ángeles de la mañana" y en particular a una frase en la que la relacionaron directamente con el productor Fede Hoppe.

"No me molesta tanto Ángel, sino su programa. No me gustan las cosas que dicen. Me parece que un buen panelista si no tiene información debe quedarse callado y hay gente que por hablar dice cualquier cosa", comenzó diciendo la modelo.

"En un momento dijeron '¿Fede Hoppe ya le visitó la cuevita? ¿Por qué yo desde mi casa me lo tengo que bancar? ¡Es un loco!", lanzó, molesta mientras De Brito no se inmutaba y el productor ponía cara de asombro.

Sol Pérez criticó a las panelistas del programa de Angel De Brito



Y fue por más: "Desde mi casa me entero que al Bombito yo lo llamaba para decirle 'che, ¿venís a mi casa que estoy aburrida?'. ¡No! Yo no hice eso en ningún momento", se quejó.