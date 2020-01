El encarecido ruego de Martín Baclini a Luciana Salazar

Luciana Salazar y Martín Baclini son buenos amigos. La relación disparó los celos de Cinthia Fernández, cuando estaba en pareja con el exitoso empresario rosarino. Tanto fue así que, para no enojar a la bailarina, tuvieron que suspender sus encuentros.

Ahora que terminó el “Bailando por un sueño” y la pareja mediática se separó, la situación cambió y Luli y el dueño de “El palacio de la oportunidad” cobró nuevos bríos. Tanto esa así que días atrás compartieron con amigos un almuerzo en Punta del Este.

Para aventar rumores de romance, algo inevitable cada vez que se los ve juntos, Salazar y Baclini evitan los lugares públicos y escapan de los flashes. Consultada sobre por qué salen corriendo cada vez que en un fotógrafo, Luli dio las explicaciones del caso.

"Martín está muy triste con todo lo que pasó. Él es una gran persona y no lo digo porque sea mi amigo. Quiero salir a defenderlo porque me parecen muy injustas muchas cosas que se están diciendo”, explicó la mediática al programa “Siempre show”.

“Nosotros teníamos planes de amigos en Punta del Este, como salir a bailar y hacer cosas juntos, y lo primero que hizo cuando llegó fue hablarme en el hall del hotel. Me planteó hacer cosas por separado y que no nos vean en un mismo lugar”, añadió.

“Me dijo que no quería lastimar a Cinthia (Fernández), porque sabía que la estaba pasando mal, no todos los hombres hacen eso", reveló Salazar, y agregó: "Obviamente que me apenó la situación porque teníamos muchas ganas de hacer cosas juntos, pero lo entendí y me pareció bien".