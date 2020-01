La magia de las fábulas y de los cuentos clásicos sube a escena de la mano de Desbordadas. Y lo hará a través de "La caída de las princesas", la nueva obra del grupo rosarino que hará temporada de verano desde hoy, y todos los viernes de enero, a las 21.30, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

Protagonizada por Marcelo Ponzio y Gustavo Rosa y con dirección de Alejandra Gómez, esta obra tiene como punto de partida el transformismo, sostenido desde el humor y la música. Se trata de una sátira hacia las fábulas y clásicos infantiles que han acompañado a varias generaciones. "Es una obra bastante loca y hermosa. Los textos tienen partes de cuentos como Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente. Es un espectáculo para todo público, la mayoría que nos vienen a ver son familias. Tenemos un humor sano y pícaro", destacó Ponzio, que creó el grupo en 1999.

El actor y transformista rosarino comenzó su carrera como estilista en la adolescencia y debutó en las tablas interpretando nada menos que a Marilyn Monroe.

Hoy, con más de 30 años de trayectoria, Ponzio asegura que "el público se renueva y los transformistas también". "No solo somos hombres vestidos de mujer, somos artistas", sentenció.

—¿De qué se trata este nuevo show de Desbordadas?

—Este es el noveno espectáculo que hacemos con Desbordadas. Pasamos por "Desbordadas contraatacan", "Desbordadas reviajadas", "Desbordadas de humor", "Desbordadas de talento" y más. Llevamos más de 300 funciones. Siempre fuimos 3 integrantes; Leonardo Rojo, Gustavo Costa y yo. Este año, Leonardo no puede estar por cuestiones personales, así que somos dos. Siempre hicimos un show cómico musical, con muchos cuadros y cambios de vestuario. Este año, en cambio, decidimos hacer una obra de teatro. Y hablamos con Alejandra Gómez, que ganó en el ciclo Un Verano Fresquito con su obra "Manantiales". Y escribió esta obra "La caída de las princesas", que cuenta la historia de dos hermanos que fueron abandonados al nacer. Y por medio de fábulas que vamos contando a lo largo de la obra, nos vamos transformando en princesas. Es una obra bastante loca y hermosa. Los textos tiene partes de cuentos con personajes como Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente. Es un espectáculo para todo público, la mayoría que nos vienen a ver son familias. Tenemos un humor sano y pícaro.

—En este momento en el que la mujer está corriéndose de muchos lugares y empoderándose, ¿todavía hay lugar para las princesas?

—¡Obvio! Y ahora más que nunca. El empoderamiento de la mujer hizo que Desbordadas esté más fuerte que nunca. Nosotros siempre honramos a la mujer, la valoramos, la ubicamos en el trono. El transformista adora a la mujer. Y eso nos lleva a hacer este show de princesas. Estamos más empoderadas que nunca.

—¿Sos transformista y estilista?

—Empecé a estudiar estilismo, la carrera completa de 7 años. A los 18 años, tenía un amigo actor que me llevó a ensayo de una obra, de casualidad. Eran todos hombres que tenían tacos y hacían playback de canciones de mujeres. Y ahí me explicaron que eso era transformismo. Me preguntaron si me gustaría, y como era muy "baby face", terminé haciendo de Marilyn Monroe a los 18 años. En el 97 hacía un show con Juan Pablo Geretto, después en el 99 creé Desbordadas con Horacio Sansivero. Hasta el día de hoy sigo haciendo transformismo. Si bien hay pocos lugares, también trabajo en eventos privados.

—¿Te entusiasma formar parte de la temporada teatral de verano rosarina?

—Sí, ¡tenemos muchísima expectativa! Hicimos temporada de verano en Mar del Plata y en Ciudad de Buenos Aires, pero es la primera vez que la hacemos acá en Rosario. El público de Rosario necesita y merece esta temporada ya que es la segunda o tercera ciudad más grande del país. Tenemos grandes talentos acá como para hacer muchas obras. Creo que va a costar, porque al rosarino le cuesta un poco el hábito de ir al teatro.

—En el último año se vieron muchas actrices trans protagonizando novelas del primetime, como en "Pequeña Victoria" o Lizy Tagliani y Flor de la V conduciendo. ¿Creés que estamos ante un cambio de paradigma? ¿Así también cambió la percepción del público sobre el transformismo, un hombre vestido de mujer?

—Sí, creo que hay un cambio de paradigma junto a un cambio de mentalidad de la gente y del público. Antes, el transformismo se realizaba en espacios under y estaba destinado a cierto público. Hoy eso ya cambió y el transformismo se coloca como un género teatral y está destinado a un público en general. Este sería el caso de "Desbordadas", ya que vamos a estar en la temporada de verano en un horario para toda la familia. Ya a partir de los 90 comenzamos a percibir un poco esto y abrimos y adaptamos nuestras propuestas y estilos a otros sectores hasta popularizar nuestros espectáculos. Dejamos de hacer shows para pasar a hacer obras, dejamos los pequeños escenarios para ir a salas más grandes, de los café concert al teatro. A partir de este nuevo espectáculo que vamos a estrenar, que es más una obra, estoy intrigado en nuevos géneros.

—Desde que comenzaste junto a Juan Pablo Geretto y Horacio Sansivero en la década del 90, ¿el público se mantuvo igual o se fue renovando?

—Todo cambia, el público se renueva y los transformistas también. No sólo somos hombres vestidos de mujer, somos artistas.