El emotivo video con mensaje esperanzador de Agustina Kämpfer tras el nacimiento de Juan

El viernes por la tarde, justo después de "quejarse" por el retraso en la llegada del pequeño Juan, Agustina Kämpfer, finalmente, recibió a su hijo.

La periodista, que transitaba la semana 40 de su embarazo y se mostraba sumamente ansiosa, dio a luz al bebé en el Sanatorio Finochietto. El pequeño llegó al mundo pesando 3,300 kg.

Este miércoles, ya más tranquila en su casa, Agustina presentó a Juancito a través de un video, en el que también plasmó palabras muy emotivas dedicadas al niño.

"Hace un día estamos en casa juntos, aprendiendo de esta convivencia desordenada, nueva y maravillosa", dijo mientras alzaba al pequeño.

Además, la comunicadora, escribió una hermosa reflexión junto a la imagen.

"Nos maravillamos con el universo mágico de los bebés como si nunca hubiésemos sido parte de él. Pero sí, fuimos así de libres, espontáneos, frescos, inofensivos, poderosos, pacíficos... ¿y después? ¿Qué pasó después? ¿Por qué cambiamos tanto? ¿Y si volvemos?".

Finalmente, Agustina le habló a sus seguidores: "Hace ya un día que estamos en casa juntos. Aprendiendo un montón de esta convivencia hermosa, desordenada, nueva maravillosa. Es increíble como un bebito se acerca al pezón y pone todo lo que tiene que poner para aferrarse a la vida, con una fuerza arrolladora", agrega.

"Vos fuiste así alguna vez, por más que te olvides y que ya sos grande. Aun así hay días que no sabes por qué no tenés fuerza ni para levantarte de la cama. No te olvides que alguna vez fuiste así", concluyó.

Embed Amor sagrado, infinito, puro, sin convenciones. ¡Gloria a la vida ! Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 8:10 PDT

Embed #40semanas y el señorito en el spa de líquido amniótico. Un besito a todos los que me dicen que camine, que el cambio de luna, que las tormentas y que la mar en coche, si? Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 7:25 PDT

Embed ¿Cuándo vas a venir a llenarme los cachetes de pataditas? Dale, la panza ya fue, veniiiii Hoy las babas outfiteras se las lleva @tortubaby con sus bodies y accesorios para imaginar al principito por horas #babycoming #39semanas @carlalioi.press Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 2:51 PDT