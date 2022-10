El emotivo reencuentro entre Michael Fox y Christopher Lloyd en la Comic-Con de Nueva York

https://twitter.com/fedecarestia/status/1578880529964748800 Recibidos como dioses pic.twitter.com/Szm5NyaqxW — Fede Carestía Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 8, 2022

Ambos actores respondieron preguntas de la audiencia y se abrazaron con frecuencia, dando cuenta de una estrecha amistad que comenzó con el rodaje de la película "Volver al futuro", de 1985. Los actores se conocieron cuando Fox fue contratado para reemplazar a Eric Stoltz como Marty McFly, después de varias semanas de filmación.

"No conocía a Michael personalmente, solo había oído hablar sobre él. Y sentí que apenas había superado las seis semanas, ¿y ahora iba a tener que hacerlo de nuevo?", dijo Lloyd, de 83 años de edad. Dijo que cuando se conocieron y empezaron a trabajar juntos "la química fue inmediata".

Por su parte, Fox (de 61 años) catalogó a su compañero de reparto como "el rey de la exposición": "Nadie quiere hacer una exposición porque es aburrida. Lo malo es que lo retienes todo, porque él es tan bueno en eso, y es brillantemente entretenido", dijo.

Durante la charla, contaron varias anécdotas del set de rodaje que fue el deleite de los allí presentes. La charla mostró a un Michael Fox de buen ánimo, quien en 1991 fue diagnosticado con Parkinson, cuando tenía 29 años. De hecho el actor habló sobre su trabajo con la Fundación Michael J. Fox, la mayor Fundación de la enfermedad de Parkinson en el mundo. "El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo.