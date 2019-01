El emotivo posteo de Isabel Macedo al recordar a su padre

A cuatro años de su partida, Isabel Macedo le dedicó un emotivo mensaje a su padre en su cuenta de Instagram a poco más de 4 años de su fallecimiento. La actriz escribió apenas unas horas después de que Isabelita, la beba que tuvo fruto de su matrimonio con el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, cumpliera los ocho meses.

"Pá. No sé cómo hacer para seguir disimulando que entiendo perfecto que no estas más acá ... me duele hasta el alma que no puedas venir a ver a mi bebita. ¡Quiero que la veas! Trato de imaginarme que por fin venís, la alzás y te reís emocionado, pero no!", señaló.

Luego, continuó con su relato: "Entiendo que tengo que tratar de imaginarte feliz. Que desde algún lado la ves y que la vas a cuidar de todo ... ¡pero quiero verte cuando la veas! Te amo con toda mi alma y te extraño tanto que me quedo sin aire. Cuidanos mucho siempre de todo".

Antonio Emilio Macedo, "Pililo" para sus seres queridos, era ingeniero agrónomo y falleció a fines de septiembre de 2014, cuando Isabel trabajaba en la tira Guapas.

Ya en ocasión de su casamiento con el mandatario salteño, Macedo lo recordó con mucho afecto: "¡Tengo unas ganas de abrazarte y contarte que por fin soy feliz!! Que ya no lloro más. Que ahora mis lágrimas son de felicidad, de emoción... Te amo, Tatita de mi corazón. Hasta el cielo. Hasta donde estés".