El elogio para Claudia Cantero

"Admiro muchísimo a Claudia Cantero. Creo que es una actriz genial, de las mejores de Argentina, sin exagerar. La he visto hacer cosas muy diversas y es una persona inteligentísima, con una gran capacidad de prueba e imaginación. Somos amigas y me encanta conversar con ella, dimos juntas un taller en Rosario y también en Buenos Aires, y nos interesa conversar sobre el lenguaje. Su hija es bailarina, Quillen Mutt, y también tuvo una participación en la película. Me encanta el personaje de Paloma que interpreta Claudia. Cuando nos juntamos y le comenté qué quería hacer, ella se acordó de una tía que vivía en el campo y empezó a imitarla, fue mágica la transformación", dijo Alché.