Sobre el nombre del dúo, José Ianniello explicó: “Con Adrián nos conocimos en el bar que yo tenía en Buenos Aires en la zona del Abasto de Buenos Aires. Era la época en que cada zona de Palermo era tipificada como Palermo Sensible, Viejo, Hollywood, etc. Por embromar, a nuestra zona le llamábamos Abasto Base, porque cerca del bar había unos crotos, resabios de la última época del Mercado de Abasto, que fumaban pasta base en las calles. No es una anécdota muy luminosa para contarla quizás, pero sí sirve para aclarar que aunque ninguno de los dos está en Buenos Aires actualmente, el proyecto es «porteño» de alguna manera. Incluso en la tapa del disco se ve el edificio del Mercado de Abasto al revés”.

Abasto Base - Hablo Solo (Videoclip Oficial)

Precisamente sobre el título del disco, el compositor dijo que se eligió un fragmento del tema “Aunque”, integrante del disco. “Un poco porque simboliza ese horario del amanecer en el que los parroquianos del bar finalmente abandonan la juerga nocturna y le provocan una herida a la mañana, que con el tiempo se vuelve cicatriz. La letra del tango dice «tango, cicatriz de la mañana»”, detalló.

Ahora llega por fin el momento de presentar el disco completo, al que se suman como invitados al bandoneonista argentino, residente en Bélgica, Gerardo Agnese, la violinista ecuatoriana Juliana Pontón y el cantante y acordeonista rosarino Nahuel Marquet.

Grabado en Cumbayá (Ecuador), Rosario y Buenos Aires (Argentina), Bruselas (Bélgica) y Madrid (España), Cicatriz de la mañana fue mezclado en Rosario y masterizado en Boulder, Colorado (Estados Unidos) por Daniel O’Connell.