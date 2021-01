El dolor de Rocío Quiroz: un temporal le destrozó la casa a la cumbiera del Cantando

Y después de eso Rocío compartió con sus seguidores en las redes la bronca y la angustia tras el paso del temporal por esa ciudad que dejó muchas secuelas, al punto que a ella le destrozó su casa.

"¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!!", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

rocio1.jpg

"Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando solo pensamos en nuestra familia nos pasa esto. Que triste... Pero vamos a salir de esta amor y yo sé que vamos a poder tener mucho más, de todo lo que cuesta pero lo importante de todo es que somos más fuerte de lo que piensan!!! Gracias Patricio, Xavi por estar anoche, Torra Sole, Ariel, y todos los que nos escribieron", cerró el posteo en el que subió varias imágenes de cómo quedó su casa.

Como consecuencia de esto, la cantante acordó con la producción no ser parte de la gala de este lunes por la noche en el Cantando y en su lugar la reemplazará la coach Ana Durañoña.

rocio4.jpg

rocio3.jpg