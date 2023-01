El documental sobre los míticos estudios Abbey Road ya llegó a Disney+

Los Beatles grabaron todos sus discos (excepto “Let it Be”) en los estudios londinenses de Abbey Road. Y allí también Pink Floyd construyó la catedral lisérgica de “The Dark Side of the Moon”. Algunos de los artistas más célebres del siglo XX grabaron en Abbey Road, y por eso se lo considera el estudio de grabación más importante de la historia de la música. El documental “Si estas paredes cantaran”, que acaba de llegar a la plataforma de Disney+, refleja la rica historia de ese lugar que está cumpliendo 90 años y que se convirtió en un mito.

El largometraje está dirigido por una realizadora muy especial. Se trata de Mary McCartney, de 53 años, hija de Paul McCartney y Linda Eastman. Mary trabaja en fotografía y cine desde hace años pero este es su debut como directora. Es la primera de los tres hijos biológicos que Paul tuvo con Linda (Heather, la mayor, nació del primer matrimonio de Linda, y Beatrice Milly de la unión del ex beatle con Heather Mills). Ella es la indicada para la tarea ya que, según narra en una nota publicada en Fox News, pasó buena parte de su infancia en las instalaciones de los estudios londinenses. Fotógrafa al igual que su madre (quien falleció en 1998, a los 56 años), Mary declaró al sitio web: “Lo que me inspiró a hacer esta película fue mi amor por Abbey Road. Crecí visitando los estudios, pero no me di cuenta de que tenían 90 años hasta que me invitaron a dirigir el documental. Eso realmente me inspiró. Y quería saber más. Investigué sobre su historia y aprendí mucho a través del proceso. Pero todo comenzó con mi amor por el edificio y las personas que trabajaron allí a lo largo de los años”.