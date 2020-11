El Dipy volvió a fustigar a los políticos y Mariano Iudica salió a pararle el carro

“Yo jamás voy a dejar de hablar o decir lo que pienso de alguien. Soy una persona común y corriente que tengo que pagar el alquiler, pero no estoy trabajando por el tema de la pandemia”, comenzó diciendo la expareja de Mariana Diarco. Y rápidamente apuntó contra los políticos por la situación que atraviesa el país: “Cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís «para loco, que me la pongas está bien, pero no toda». Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer”.

Mariano Iudica, conductor del programa y defensor del gobierno actual, salió al cruce del cantante y le dijo: "¿Por qué te tenés que justificar con que querés progresar? No hay nada más peronista que el progreso". Por supuesto que el intercambio de pensamiento que tuvieron ambos repercutió en las redes y con distintas miradas, todo dependiendo del color político con el que se observó la discusión.

“A mi no me importa donde esté, yo digo lo que pienso de verdad y no me me voy a callar a los 42 años”, dijo el Dipy. “Mucha personas dicen que vos deberías apoyar a este gobierno”, le hizo saber en el debate Horacio Cabak. “¿Por qué? Porque soy pobre. A mí el otro día me pasó que me dijeron vos te olvidaste del barrio. Del barrio no me olvidé nunca, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar”, señaló el cantante de cumbia.

https://twitter.com/_arielmayo/status/1331406714223140864 Hasta Iudica le paró el carro al Dipy.

A su vez, mencionó un momento duro de su infancia. “Yo vi muchas veces a mi papá calentar la yerba al sol. Yo comía y ellos tomaban mate. Por suerte con el paso del tiempo progresaron: compraron un terreno, pusieron un negocio y crecieron. Muchos dicen era otra época, pero había que romperse el culo igual”, expresó. “¿Cómo no vas apoyar a una persona que con merito propio consiguió algo?, se preguntó, haciendo alusión a los dichos del presidente Alberto Fernández hace un tiempo cuando dijo: “Sin igualdades de oportunidades para todos, el mérito no alcanza”.

“El otro día me castigaron tanto porque me dijeron: «vos estás en contra de los planes sociales». ¿Cómo voy a estar en contra? estoy a favor, pero no me gusta que pongan un cartel en la ruta que diga ‘llegamos a los 10 millones (de beneficiarios). ¡Están festejando la pobreza!”, comentó.

“Hoy tenemos gente que realmente lo necesita, pero no le crean las condiciones o el trabajo para que esa gente este dependiendo de alguien que le da algo. El que te da plata te hace pobre porque no te deja crecer mentalmente. Te hace estar en tu casa esperando que a fin de mes llegue la platita y vos te encerrás y no laburas”, remarcó. “Para salir adelante hay que estudiar y laburar”, agregó.

A su vez, criticó a las personas que estando en una mala situación económica “bancan a un político que es culpable de su pobreza. El problema es muy fácil: cuando son oposición tiene toda para sacar el país adelante, cuando están en el poder tiene todos los problemas y dicen «nos dejaron un país en ruina». Ese verso no va más”, añadió.

Párrafo aparte para su relación con Diego Brancatelli con quién mantuvo varios cruces cuando visitó Intratables. El cantante consideró al periodista como “un pelotudo”, pero dejó en claro: “Yo no tengo nada personal con él. No puedo decir si es buena o mala persona, pero en lo que él hace es un pelotudo”.