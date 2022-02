El día que Silvia Süller dio cátedra de feminismo en TV

“La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo”, comenzó la mediática.

A lo que Goris le retrucó: “¡Cómo le responden a los hombres, después de que nos han mantenido durante milenios! Han inventado drogas para sanar nuestras enfermedades. Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora”.

Tras largos segundos de griterío, Süller, que solo se limitaba a hacer gestos, lanzó la frase: “Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años”. Entonces, tomó la palabra una de las mujeres que jugaban el rol de periodistas, la modelo Marina Bergés, e indicó: “Si vos decís que te sentiste pisoteada y todo eso... ¿Por qué te dejaste pisotear? Si un tipo te pisotea...”, expresó, haciendo al final un gesto de adiós.

“Bueno, es que te pasan cosas en la vida. Y la vida te da experiencia. Ahora, nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó”, explicó Süller, sin perder la calma. Otra de las mujeres inquirió entonces: ¿Vos fuiste usada y maltratada como vos decís? Ah. Pero que te haya pasado a vos no quiere decir que sea a la mayoría de las mujeres”.

“Bueno, pero yo defiendo a las mujeres”, señaló Süller, en medio de un nuevo griterío. Y agregó: “Porque no me gustaría que ninguna viva lo que me pasó a mí”.

También habló de la violencia policial hacia las mujeres. "Estoy cansada de ir a boliches de noche en donde viene la policía, se llevan a las chicas a los golpes, a las patadas, les pegan y con qué derecho hacen eso. Yo porque soy conocida y a mí me sacan los dueños, pero por qué no van a hacer cámaras ocultas o por qué no van a hacer allanamientos a Casa de Gobierno, o a las Comisarías. Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos y a dónde vamos, antes era otro escenario"

Luego de un corte en su edición, el clip continúa con Süller dando cuenta de cómo las costumbres comenzaban a cambiar: “Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos, dónde vamos y lo que queremos...”, sus últimas palabras se vuelven inaudibles debido a otra ola de gritos generalizados.

El video impactó rápidamente entre los usuarios de Twitter que salieron a reivindicar a la a siempre polémica mediática argentina.

