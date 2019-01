El día que "Roma" dejó de ser la película bendecida

Los Premios SAG son uno de los barómetros más confiables de cara al Oscar, pero varios de los candidatos de este año al Premio de la Academia no lograron conseguir una nominación al mejor elenco, el equivalente a mejor película en los honores del Sindicato de Actores.

Las dos principales candidatas al Oscar, "Roma" y "The Favourite", no figuran en la categoría, que también incluye a "Crazy Rich Asians", "Bohemian Rhapsody" y "Nace una estrella", todas éstas con cuatro nominaciones. "The Favourite" sí le mereció candidaturas a sus tres actrices principales — Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz — pero ``Roma`` fue completamente obviada. Ambas películas recibieron 10 postulaciones al Oscar el martes.

La ganadora del Premio de la Academia a la mejor película ha sido nominada antes al SAG al mejor elenco siempre, excepto por dos ocasiones: en 1996, cuando "Corazón valiente" ganó mejor película, y el año pasado, cuando "La forma del agua" de Guillermo del Toro superó la omisión del sindicato de actores y se impuso en los Oscar como mejor película. El gremio de actores le dio su máximo honor a "Tres anuncios para un crimen".

Los actores representan el porcentaje más grande de miembros de la academia, por lo que sus preferencias pueden tener un impacto especialmente importante en la contienda por el Oscar. En la última década la cinta ganadora del SAG al mejor elenco ha terminado alzándose con el Premio de la Academia a la mejor película la mitad de las veces.