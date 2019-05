El día menos esperado

Es hoy, el final está llegando. Como el invierno y aquella frase que se hizo marca registrada: “Winter is coming” (El invierno está llegando). Tras nueve años y 8 temporadas, “Game of Thrones”, más conocida como GOT o también como Juego de Tronos terminará hoy, a las 22 por las señales de HBO. La serie que marcó un quiebre en la televisión mundial, la que propuso lo hasta entonces jamás visto, concluirá. Inspirada en la saga del escritor George Martin y su serie de fantasía épica Canción de Hielo y Fuego adaptada por los guionistas Davis Benioff y D. B. Weiss, “Game of Thrones” se convirtió en un éxito alucinante, del que todavía se tejen y se tejerán teorías.

Tras un año y medio de espera, que fue el tiempo que tomó HBO para rodar la última temporada y ponerla al aire, en 2019 vio la luz la octava y final sucesión de capítulos, de apenas seis, aunque con una duración superior a los 60 minutos. La mayoría de los episodios duró (como lo hará el de hoy) 80 minutos, en otra decisión que la acerca más a esa comparación cinematográfica que siempre tuvo la serie.

El epílogo llega con puertas abiertas. Y también cierta polémica. Los fans más fundamentalistas les cuestionan a los guionistas haber precipitado un final que clamaba por ser más extenso y más acorde a la lógica de tantos años. Personajes con un sustento argumental único, fuertes en sí mismos, teorías profundas y especulaciones enormes marcaron a fuego los años de GOT, pero muchos se sienten decepcionados ante la única opción de seis capítulos que llevaron a giros inesperados (pese a que los giros inesperados fueron una constante y un gancho del éxito) de personajes amados, además de cierto ostracismo caído sobre otros.

La temporada 8 de “Game of Thrones” descolló desde la calidad técnica. El capítulo tres, donde se da la batalla contra el Rey de la Noche y el Ejército de los Muertos, fue un episodio bisagra. Nunca antes, ni en cine o en televisión, se había visto una batalla de esta envergadura. En el 5, el del domingo pasado, La Ultima Guerra, volvió a dar cuenta del poder económico y de las posibilidades técnicas de un monstruo como HBO, más grande que los propios dragones de Daenerys Targaryen. Sin embargo, se le cuestiona en cierto modo haber tenido que “apurar” el desenlace de las historias. Los fanáticos más enojados y disconformes con el camino que tomó la serie hasta juntaron 450.000 firmas en todo el mundo para que la última temporada se filmase de nuevo. Insólito, pero esto da cuenta de un fanatismo total.

Por eso también otros tantos no les perdonan a los responsables dos errores “increíbles” de rodaje. El primero y que más estado público tomó ocurrió en el capítulo 4, cuando en medio de la celebración por el triunfo sobre el Ejército de los Muertos aparece en una mesa un vaso de café de la cadena multinacional Starbucks. ¿Cómo es posible que nadie haya visto semejante “error”? El otro: Jaime Lannister perdió una mano hace varias temporadas. En el capítulo anterior, una cámara muestra cómo, al abrazar a su hermana Cersei antes de que sobre ellos se derrumbe parte daenerys y Jon. ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Hoy se sabrá todo. de la Fortaleza Roja, se ve una mano de carne y hueso y no de oro, como la que usó cuando le cosieron el muñón. Hazmerreír para algunos. Enojo tremendo para otros.

Lo cierto es que la pregunta más crucial de la serie debería resolverse hoy. El último episodio no dejó ningún indicio claro: “¿Quién ocupará el Trono de Hierro, ese lugar por el que todos pelearon a lo largo de tantos años?”. Cersei Lannister (Lena Headey), quien venía ocupándolo, ha sido derrotada por la furia de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien en un ataque demencial destruyó Desembarco del Rey. La hija del Rey Loco, acorralada y desesperada se sacó de encima a su principal enemiga arrollando todo a su paso por sus ambiciones. ¿Sigue siendo Dany una buena candidata al trono? ¿Por qué la Madre de Dragones cambió cuando ella se convirtió en la Rompedora de Cadenas de ese mundo?

El linaje sanguíneo hizo saber hace poco que Jon Snow (Kit Harington) ni fue un bastardo ni es un Stark. Es el hijo de Aegon Targaryen, lo cual lo convierte en heredero natural de ese trono. El sobrino y amor de Dani, ¿ocupará ese lugar o se lo cederá como le prometió?

Arya (Maisie Williams), la menor de los Stark, quizás el personaje más fuertemente sostenido (incluso aumentado) en el tiempo dio cátedra otra vez y en el medio del caos de la destrucción que fue el episodio anterior, dio por terminada su intención de matar a Cersei y emprendió la retirada, herida pero firme. ¿A dónde fue Arya en ese caballo blanco? ¿Realmente está viva? En capítulos anteriores se remarca una profecía de Lady Melisandre (Carice van Houten), la sacerdotista roja de Asshai, en la que le dice: “Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes (…) ojos que cerrarán para siempre”. Los ojos marrones podrían corresponderle a Walder Frey, a quien Arya mató en venganza de la muerte de su mamá y su hermano Robb en la Boda Roja y los ojos azules, al Rey de la Noche. Aquella daga que Arya clavó sobre el enemigo de los vivos, se supone, salvó a la humanidad. ¿A qué ojos verdes se refirió Melisandre? No eran los de Cersei como casi todos imaginaban, ¿serán los de Daenerys?

Por otro lado, ¿qué pasará con los otros dos Stark que quedaron en el norte? ¿Qué hará ahora Bran (Isaac Hempstead Wright) sin el Rey de la Noche? ¿Hasta dónde llegará el poder del Cuervo de Tres Ojos? ¿O será Sansa (Sophie Turner) la que reúna en este contexto verdaderas chances de gobernar? ¿Pueden Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Sir Davos ayudarla (Liam Cunningham) o serán cenizas luego de traicionar a Daenerys?

Las puertas están abiertas y las posibilidades son infinitas. Sólo el, por ahora, secreto de HBO tiene las respuestas. Secreto que comenzará a develarse hoy desde las 22 ante el gran desafío de resolver la serie más exitosa de la televisión mundial en 80 minutos. Seguro, habrá polémica. Pero esa vara elevadísima le corresponde sólo y exclusivamente a “Game of Thrones”.