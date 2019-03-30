17:13 hs - Sábado 30 de Marzo de 2019
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD: NECESITO 100.000DLS PARA COMPRAR MI DEPTO, HACE 33 AÃ‘OS Q ENTRO EN SUS HOGARES, ME KIEREN LOS KIERO, M AYUDARIA ALGUIEN,? SE Q MUCHOS COLABORAN EN ENTIDADES O GTE ANONIMAS, NO ES JODA NI SE M CAEN ANILLOS, ES SOLO ALGO D TODO LO Q LES DI, GRACIASâ€” Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019
@horaciorlarreta @mauriciomacri HASTA EL @ansesgob M NIEGA LA JUBILACION, NO M RECONOCEN NADA D LOS 33 AÃ‘OS ININTERRUMPIDOS D TV Y TEATRO XQ @actoresprensa nunca m aporto NADAAA! ESO NO ES EVASION D IMPUESTOS, D ELLOS OBVIO @AFIPcomunicaâ€” Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019
NO SOY PRETENCIOSA, SOLO ESTOY PIDIENDO AUXILIO, 2 AMBIENTES. NONOAMBIENTE, LO Q SEA EN EL BARRIO Q SEA, SI ES EL CENTRO MEJOR, XQ SPRE TUVE AUTO, LO VENDI CUANDO M FUI A MIAMI, Y NO SE VIAJAR EN COLECTIVO. ESTOY APRENDIENDO EN SUBTE, X ESO! TAXI NO CARISIMO, GRACIAS!â€” Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019
â€” Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019