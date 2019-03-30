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Escenario

El desgarrador pedido de Silvia SÃ¼ller a sus seguidores

La actriz necesita una alta suma de dinero para comprar un departamento, o que le presten un lugar donde vivir.

17:13 hs - Sábado 30 de Marzo de 2019

Silvia SÃ¼ller atraviesa una angustiante situaciÃ³n ecÃ³nomica y decidiÃ³ recurrir a la solidaridad de sus seguidores.
A travÃ©s de su cuenta de Twitter, la modelo y actriz pidiÃ³ a travÃ©s de la red social "100 mil dÃ³lares para comprar mi departmento. Hace 33 aÃ±os que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. Â¿Me ayudarÃ­a alguien? No es joda ni se me caen los anillos", escribiÃ³ Silvia.
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Luego, en otros tuits se dirigiÃ³ al jefe de Gobierno porteÃ±o Horacio RodrÃ­guez Larreta y al presidente Mauricio Macri.
"@horaciorlarreta @mauriciomacri hasta el @ansesgob me niega la jubilaciÃ³n, no me reconocen nada de los 33 aÃ±os ininterrumpidos de TV y teatro porque @actoresprensa nunca me aportÃ³ nada", dijo.
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"No soy pretenciosa, solo estoy pidiendo auxilio. 2 ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea, si es en el centro mejor porque siempre tuve auto, lo vendÃ­ cuando me fui a Miami y no se viajar en colectivo, estoy aprendiendo en subte. Taxi no, carÃ­simo. Gracias", escribiÃ³ a modo de epÃ­logo del desgarrador pedido.

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