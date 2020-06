El descubrir de lo ancestral, con Blades y Alejandro Sanz

Considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano, Carlos Vives da una nueva muestra de ese mote que le fue asignado por la prensa y especialistas con "Cumbiana", un trabajo que cuenta con la participación de Alejandro Sanz, Rubén Blades, Jessie Reyes, Ziggy Marley y Elkin Robinson.

Vives encuentra en su 14º disco la posibilidad de mixturar sonoridades orgánicas y otras más modernas, como la música urbana, y crear un manifiesto de lo que para él significa ser colombiano.Para el artista: "Este lanzamiento de «Cumbiana» devuelve la riqueza del mundo original americano que somos, de lo africano y de lo europeo. Es empezar a ver la vida como nos mostró nuestra música, que es muy poderosa y que es toda nuestra diversidad", expresó el músico, de 58 años.

"Hoy a todos les gusta la cumbia -reflexiona, sobre el denominador común de su álbum- no importa si es de un barrio humilde o es de un copetudo. A veces, lo que la política no es capaz, la música lo hace y nos muestra que somos más parecidos de lo que pensamos".

"Cuando empecé a hacer las canciones se las quise mandar a los que les tengo afecto: por ejemplo, con "For sale" hubo algo que me conectó con la cultura española y se la mandé a Alejandro (Sanz) para ver qué sentía. Lo mismo me pasó con Rubén (Blades) y la cumbia que une nuestros países. Mis hijas me hicieron conocer a Jessie Reyes y me dijeron que su madre le hacía escuchar mis canciones para mantenerla conectada a la colombianidad, así que también la invitamos. El disco trata de descubrir lo ancestral y la nueva tecnología que se alimenta de lo ancestral", concluyó Vives.