A poco de confirmar su separación de Facundo Ambrosioni, Morena Rial lo acusó en grave forma. “Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga los papeles voy a poder hablar bien. Está hecha la denuncia”, aseguró en Involucrados.

"El padre de Francesco puede ver al bebé a 300 metros de mi casa. Obvio que le puse una restricción perimetral. Y soy buena de no ponerla también con mi hijo, porque entiendo que no le puedo sacar el derecho de ser el padre. Yo no le puedo sacar el derecho a mi hijo de que vea a su papá, por más que me haya hecho lo que me haya hecho", agregó.

Ambrosioni respondió en Instagram Stories, publicando una foto con su hijo en brazos y el siguiente mensaje: “Gracias por sus mensajes. Tengo mucha fe en Dios y sé que habrá Justicia. Soy incapaz de lastimar a nadie. Sólo pienso en proteger y cuidar de mi hijo, que es lo más importante. El tiempo lo dirá todo”.