El desayuno completo, con desnudo total incluido, de Miriam Lanzoni

Las redes sociales son utilizadas por varios famosos y famosas para hacer publicidad de diferentes tipos de productos. Miriam Lanzoni, la exesposa de Alejandro Fantino, es una de ellas y aprovechó su cuenta de Instagram para promocionar un revitalizador del pelo y las uñas al tiempo de también aumentar las defensas. Claro que para ello, exhibió un desnudo absoluto y provocó cientos de comentarios de parte de sus seguidores.

"Me gusta cada día reconocer mi cuerpo sin prejuicios, conectada de lleno con mi poder y mi femineidad. Me inspira agasajarme, cuidarme, darme lo mejor. Hoy me regale este desayuno súper sano en la cama", comunicó la actriz en su cuenta de Instagram con dos postales en las que posa totalmente desnuda aunque cubierta apenas con una manta que tapa su busto.

Rodeada de una bandeja de frutas, un termo y un mate, Lanzoni deja ver el tatuaje que tiene entre la cadera y su glúteo derecho. Más allá de la promoción, no es la primera vez que la ex de Fantino muestra sus bondades físicas en las redes para deleite de sus seguidores.

En junio del año pasado había subido una foto en blanco y negro y algunos posteos: “Mi templo es mi cuerpo y mi templo es sagrado”, aseguró la actriz. “De las formas no me llevaré ni quedará nada... de mi esencia más pura es el todo. En ese lugar vivo y por ello me desvivo”, escribió Lanzoni en tono reflexivo.

Ahora, en las últimas horas, además de comentar que tiene su pelo y las uñas fuertes gracias a que consume minerales al igual que muchas otras famosas más, la artista se convirtió en receptora de una gran cantidad de elogios y piropos por mostrarse sexy, y cosechó más de tres mil me gusta en unos pocos minutos.