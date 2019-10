Después de casi tres décadas de carrera, los Nocheros enfrentaron este año el momento tal vez más difícil y delicado de su trayectoria. En mayo pasado, el hijo menor de Mario Teruel fue denunciado y detenido por abusar de una menor, y esto disparó que el cantante se bajara de la gira del grupo. Mientras tanto, los otros tres integrantes (su hermano Kike Teruel, su otro hijo Alvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre) decidieron continuar con los shows pactados y también editaron el álbum que ya tenían grabado, "Sol nocturno", su primer disco con canciones nuevas en cinco años.

"El daño es personal, no es grupal. El grupo sigue cantando. Acá no hay un daño a Nocheros", dijo Kike Teruel en charla con Escenario, poco antes de llegar a Rosario. Los Nocheros se presentarán hoy, a las 21, en el Centro de Convenciones del City Center, con un show que repasará sus clásicos y mostrará los temas de "Sol nocturno". En forma clara y frontal, Teruel habló de la decisión de seguir de gira a pesar de la ausencia de su hermano y del fuerte lazo del grupo con su público a través de los años.

—Esta gira se da en un momento complicado para el grupo. ¿Cómo decidieron seguir a pesar de todo? ¿Lo hablaron con su manager? ¿Lo charlaron entre ustedes?

—Decidimos seguir sencillamente porque es nuestro trabajo. Acá no hay otra historia. Cuando pasó esta situación nosotros analizamos si la gente quería seguir escuchándonos. El daño es personal, no es grupal. El grupo sigue cantando. Acá no hay un daño a Nocheros. Hay un daño familiar, interno, que está y va a estar para siempre, porque es una situación seria, que deja una herida muy grande. Cada uno la lleva como puede. Pero no teníamos mucho que pensar. Había fechas programadas y compromisos, y nadie nos bajó. Nadie nos dijo "no, muchachos, no vengan". Nada que ver. El hecho existió, el hecho es real, pero también los medios armaron todos los informes de Nocheros alrededor de eso. Tenemos un país muy amarillista. En la televisión salió más la cara de mi sobrino que las caras de la gente que se postula a las nuevas elecciones, que tienen un montón de causas. Este es un tema serio, un tema grave, y en la familia Teruel va a quedar para siempre. Pero los Nocheros seguimos intactos, y el nuevo show está bárbaro.

—¿Cómo manejaron la salida de Mario? ¿Tienen idea cuándo va a volver al grupo?

—No hay un tiempo estipulado. Hace poco contó en una nota que le hicieron acá en Salta que está para volver dentro de poco. Va a volver cuando él lo considere necesario. Tal vez para los festivales de verano esté de vuelta con nosotros.

—A mediados de año sufriste un pico de presión. ¿Cómo estás de salud ahora?

—Yo estoy muy bien. Ese día que tuve el pico no quería hablar con nadie. Me había sobrepasado todo. Tener medios en la puerta de tu casa, que te acechan y te acosan, es terrible. No hay una herramienta legal contra el acoso de los medios. Ahora estoy muy bien, gracias a mi familia y a mis amigos.

—En algún momento, antes de ver la reacción del público y de confirmar que la gira se desarrollaba con normalidad, ¿sentiste miedo a la polémica o al rechazo?

—No, porque hubiese sido como dudar de mí y de mi familia, la familia de Kike Teruel. No, no tenía por qué sentir miedo. La gente nos conoce desde hace muchísimos años. No somos un grupo marketinero que surgió porque le hacen propaganda. Nosotros estamos en el corazón de la gente desde hace años, y eso no es sólo por una canción, es por muchos motivos.

—¿Cómo se gestó el nuevo disco? ¿En qué se diferencia de trabajos anteriores del grupo?

—Hay un tiempo en todo grupo con años de trayectoria en donde vos querés inventar algo. Vos creés que tenés la venia para hacer algo distinto. Lleva tiempo darse cuenta que la gente quiere escuchar a los Nocheros que conoció hace casi 25 años. 25 años es una barbaridad, es toda una vida. En otros discos nosotros intentamos cambiar, porque creíamos que la clave estaba en hacer algo distinto. En este álbum no. Cada uno llevó sus canciones y nos hemos sometido al gusto de los otros. Y así salió un disco súper Nocheros, el mejor de varios años.

—¿Por qué pensás que los Nocheros permanecen más allá de los cambios de formación, de las modas y las tendencias?

—Por las canciones. Lo único maleable es la canción. Hace 20 años que nosotros tratamos de entrar en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y lo estamos haciendo ahora, cuando menos lo buscamos. El año que viene tenemos una gira de 20 shows en Europa y 20 en Estados Unidos. Y es todo gracias a las canciones. La canción llega y entra de una manera mágica. Vos le podés poner rosa, plata, más o menos énfasis para que se la escuche, pero si a la gente no le gusta no tenés chances. A mucha gente le gustan los Nocheros, tenemos un estilo que no va a desaparecer, que puede gustarte o no, pero es un estilo que quedó y marcó su sello.