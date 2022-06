El Cuarteto Karé y Opus Cuatro, cita de lujo con los grupos vocales en la Sala Lavardén 

La idea surge después de la última edición del Festival de Cosquín 2022, cuando Luis Barrera -el hacedor de la programación del festival- pensó una suerte de posta arriba del escenario. Opus Cuatro entregaría el "testigo" a los rosarinos sobre el escenario, marcando como un pase de manos generacional para ratificar la vigencia del género.

"Ellos empezaron cantando Alfonsina y el Mar y nosotros hicimos la segunda parte, con los arreglos adaptados para Karé. Ese fue el legado y fue muy emocionante", comenta a La Capital Diego Petrelli, el director de Karé, en la previa de la actuación de este viernes 10 de junio.

Opus Cuatro + Cuarteto Karê - Alfonsina y el Mar

"Ahora la idea es acompañar estos últimos recitales de Opus Cuatro y con esa idea organizamos el viernes en la Sala Lavardén, el sábado estaremos en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto y el domingo lo haremos en la sala cultural Intendente Cardinalli de la ciudad de Firmat", agrega el arreglador extendiendo la invitación a todos los rosarinos.

El grupo rosarino surgido en 2010 está con mucha actividad. El cuarteto integrado por Diego Petrelli (1er tenor y arreglador), Julián Cerdán (2º tenor), Gianni Iazzetta (barítono) y Mauricio Cuesta (bajo) se encuentra en los detalles finales de lo que será su quinto disco, luego de "Cantando Karé", "Cuando la lucha es el canto", "Homenaje a los grupos vocales" (en colaboración con el jujeño Bruno Arias) y "Yuyai". Además, el grupo está realizando actuaciones por distintos puntos del país.

Opus Cuatro.jpg Opus Cuatro realiza sus últimas presentaciones. Este viernes 10 de junio actuará en la Sala Lavardén junto al Cuarteto Karé.

-¿Qué lectura hacés de la actualidad de los grupos vocales en la Argentina?

- Mi lectura es que la pasión por esta actividad va mucho más allá de las posibilidades que te den los medios o los contratos. La pasión que esto genera lo sabe solamente el que canta y eso te da la pauta que no va a cambiar nunca y que va a estar siempre presente. Hay un recambio en este momento, donde están apareciendo nuevas generaciones, con propuestas nuevas, pero la situación es difícil no solo para los grupos vocales sino para los músicos en general. Sobre todo aquellos que pretenden hacer música principalmente folclórica y alternativa tienen un camino difícil. Creo que es un momento donde tendría que existir una fuerte intervención del Estado en apoyo a todos los artistas y en pos de la vuelta a consumir este tipo de estética que tienen que ver con nuestra identidad nacional. Y estamos bastante huérfanos en ese sentido. Un músico hoy no solamente tiene que juntarse a ensayar y a cantar. Tiene que producir, hacer la publicidad, pagarse el audio, el sonido, todo. Y con la situación económica actual es como remar cuesta arriba".

Federico Galiana-Opus Cuatro.mp4

El músico y docente instó a los rosarinos a interesarse por esta propuesta. "Primero por lo que se popone en sí y segundo porque van a ver por última vez a un grupop con más de 53 años en actividad, que realizó giras por los cinco continentes con casi 8.000 recitales. Por eso le pedimos a la gente que se sume a esta apuesta estética e histórica".

Algo más sobre Opus Cuatro

El grupo vocal Opus Cuatro se formó en La Plata el 10 de julio de 1968, a instancias de Antonio Bugallo y tuvo en sus integrantes a cuatro miembros del Coro Universitario de La Plata.

En esa formación inicial figuraban Alberto Hassan (primer tenor), Antonio Bugallo (segundo tenor), Lino Bugallo (barítono) y Federico Galiana (bajo).

Te Quiero por Opus Cuatro en Cosquín - Festival País 2022

Sus elaborados trabajos y su particular estilo vinculado precisamente a lo coral les valió el reconocimiento de un público que en esa época de un género que nutría permanentemente de grupos vocales.

Giras por los cinco continentes, casi 25 discos editados y gran cantidad de premios ganados es el saldo de este Opus Cuatro que está cerrando una etapa. Hoy, de aquellos primeros integrantes quedan el bajo Federico Galiana y Hernando Irahola, a quienes acompañan los tenores Simon Fahey y Diego Namor.

