El comunicado de Shakira sobre su estado de salud

En medio de diversos rumores sobre su pareja, Shakira emitió un comunicado sobre su estado de salud y su vuelta a los escenarios.

"Estaré de regreso con mi gira en junio del 2018", expresó la artista colombiana en un texto en inglés que compartió desde sus redes sociales oficiales.





Embed Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el Dic 27, 2017 at 6:16 PST



La cantante agradeció el apoyo incondicional de sus fans y familiares en este momento: "He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos. Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar".

"¡Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira, donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes!", aseguró la rubia.