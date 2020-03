Laurita Fernández está cumpliendo tanto la cuarentena obligatoria como el aislamiento por haber regresado al país de sus vacaciones hace menos de 15 días, el tiempo de incubación del coronavirus.

Sin embargo, tuvo problemas y debió abandonar su departamento y al ser vista en la calle fue denunciada por incumplir con el aislamiento. En un largo descargo la bailarina explicó los motivos por los que dejó su casa.

“Tuve que abandonar mi departamento por motivos de fuerza mayor”, comenzó el comunicado de la bailarina. “Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina e inundó a varios departamentos vecinos causando serios problemas y empezó a inundar el mío”, relató.

La novia de Nicolás Cabré sumó que estuvo 3 días sin agua y que eso la complicó. “Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por viaje y que, si no tenía síntomas, me mude, y eso hice”, agregó.

Laurita contó que también llamó a la policía para que le digan qué tenía que hacer y sacó el permiso de circulación. “Con los recaudos necesarios, y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso”, escribió.

Al llegar al lugar le pidieron todo el papeleo y le pidieron que no se mueve de esa casa. “Si alarme o molesté a alguien pido perdón”, sentenció tras su mudanza y aseguró que no está contagiada del Covid-19 ya que superó los días de cuarentena del viaje al exterior sin síntomas.