El cómic "The Walking Dead" finaliza, pero la serie seguirá por años

Mientras que la serie de cómics "The Walking Dead" llegará a su fin tras la próxima publicación, la franquicia continuará viva a través de la televisión, y esa es una muy buena noticia para los seguidores de la saga de los zombies.

Después del anuncio sorpresa del co-creador Robert Kirkman, AMC emitió un comunicado para asegurar que "The Walking Dead", una de las series más vistas mundialmente, seguirá viva a pesar del final de los cómics.

"Este extraordinario cómic creó un mundo que ya vive en múltiples formas y en los corazones y las mentes de millones de fans de todo el mundo, y lo hará durante muchos años", aseguró AMC en dicho comunicado recogido por CBR.com.

La serie de televisión original, que estrenará su décima temporada el próximo otoño, sigue siendo una de las más populares de AMC, además de generar otros títulos como "Fear the Walking Dead", que también ha tenido un gran éxito de audiencia.

Recientemente se ha anunciado un nuevo spin-off, una tercera serie adicional cuyo rodaje comenzará este verano, así como una trilogía de películas para televisión protagonizadas por Andrew Lincoln, que retomará su papel de Rick Grimes para contar la historia de su personaje después de ser rescatado por un misterioso helicóptero en la novena temporada de la ficción principal. Aunque el cómic ha sido fuente de material para la serie, en general la versión televisiva se ha apartado cada vez más de su origen, especialmente a partir de la muerte de Carl Grimes. "No me gusta seguir la serie, simplemente porque no tiene relación. Esta saga informa a la serie, no al revés", escribió Kirkman recientemente.

Kirkman siempre defendió la separación entre cómics y serie, ya que eran "dos tipos diferentes de medios". Incluso las mayores desviaciones, como la muerte de Carl, son "algo a lo que me he acostumbrado, que sucede de vez en cuando", apuntó Kirkman. "De verdad, en todo caso, simplemente me emociona más", agregó.╠