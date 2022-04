El comentario de De Paul a Tini que borró y la picante frase de su ex

La ex de Rodrigo De Paul, Camila Homs, fue contundente en sus redes: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias ”.

Sin embargo, desde que los rumores de romance con la artista crecieron, De Paul ha evitado interactuar en sus redes con ella, aunque este domingo se le volvió a escapar un comentario .

Fue Juariu, participante de MasterChef Celebrity, la que descubrió el like mientras navegaba por feed de Instagram de Tini. “Ya blanqueen la maldita relación”, escribió la instagramer junto a una captura del corazoncito que el futbolista le colocó a un video de un show de la cantante.

like_de_de_paul_a_tini_01.webp

“Ella también pone corazoncitos en blanco”, escribió la tucumana a refiriéndose a un posteo que Tini hizo en sus stories. “Bue, ya lo sacó”, lamentó más tarde al advertir que el futbolista ya le había quitado su “like” a Stoessel.

like_de_de_paul_a_tini_02.webp

En este contexto y pese a su bajo perfil, quien se expresó en las últimas horas fue Camila, la ex de Rodrigo. Todo comenzó cuando ella decidió someterse a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y uno de ellos consultó: “¿Team Wanda o team China?”. Sin rodeos, la modelo contestó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Una respuesta que fue considerada por muchos como una indirecta a la ex interprete de Violetta, pero ella por ahora decidió no explayarse mucho más y lo dejó ahí.

like_de_de_paul_a_tini_04.webp

Cabe destacar que Camila y Rodrigo son padres de dos hijos, Francesca, la mayor, y el pequeño Bautista, quien nació el año pasado. La ex pareja había comenzado su relación hace más de 12 años, cuando el futbolista todavía no había debutado en la primera de Racing. Durante ese tiempo, primero tuvieron un noviazgo a la distancia y luego convivieron en España, cuando él fue transferido al club Valencia.