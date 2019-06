El clásico de David Lynch "Duna" llega a la televisión

El director canadiense Denis Villeneuve prepara una serie sobre los personajes femeninos "Dune", la película que dirigió David Lynch en 1984 basada en la novela de Frank Herbert y uno de cuyos protagonistas fue Sting en el rol del villano.

Villeneuve, que dirigirá el primer episodio de esta serie titulada "Dune: The Sisterhood", tiene previsto, al margen de este proyecto televisivo, estrenar el año que viene una película que reimaginará este universo de ciencia-ficción.

"Dune: The Sisterhood" narrará la historia de la orden femenina Bene Gesserit. "Enfocar una serie alrededor de esta poderosa orden de mujeres no solo parece relevante e inspirador sino también un escenario dinámico para una serie televisiva", dijo Villeneuve, director "Sicario" (2015), "La llegada" (2016) y "Blade Runner 2049" (2017). Respecto al filme "Dune", será protagonizado por Timothée Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By Your Name".