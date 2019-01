El cineasta que brilla en los giros inesperados

Después del famoso final de "Sexto sentido", la película protagonizada por Bruce Willis que fue un hitazo de taquilla y marcó una época, M. Night Shyamalan se convirtió el rey del "plot twist" (la vuelta de tuerca). El público espera esos giros inesperados en sus películas, y a él no le molesta. "Me encanta crear la historia pensando en cómo voy a deshacerla. Es como funciona mi cerebro de forma natural", aseguró. "Tengo suerte porque escribo las historias de mis películas y tengo el control sobre ellas. Todo empezó con «Sexto sentido», que tiene el giro más famoso, pero después fue algo muy natural seguir

por el camino de los thrillers sorprendentes. Es lo que me gusta y me siento cómodo con eso", admitió. El director enfatizó que no piensa en las vueltas de tuerca como un "añadido", como que hay un argumento y luego viene el giro. "Lo veo más como una epifanía que tienen los personajes, y eso es mucho más natural que intentar rizar el final de la historia. De repente tienen un conocimiento más profundo de la historia en la que están viviendo, pero ésta siempre ha sido la misma. Por supuesto que he crecido viendo «La dimensión desconocida», «El planeta de los simios» o «Psicosis», así que he aprendido bien cómo se cuentan las historias de esa forma tan poderosa", explicó.