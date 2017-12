El cine y la tentación de descubrir el mundo sobrenatural

Comunicarse con los muertos ha sido uno de los ejes del cine de terror. Con mucha ficción a cuestas, el género suma ahora un filme dirigido por Paco Plaza basado en hechos reales. "La posesión de Verónica", que se estrena mañana de la mano del responsable de uno de los éxitos más grandes del cine español de los 90, tiene como protagonista al personaje de una adolescente que luego de jugar con sus amigas a la guija para tratar de contactar a su padre recientemente fallecido comienza a ser aterrorizada por presencias sobrenaturales.

El filme está inspirado en el "Expediente Vallecas", sobre el caso de Estefanía guitarrazo Lázaro, una chica residente del barrio madrileño de Vallecas, a quien comenzaron a acontecerle extraños sucesos tras jugar a la tabla Ouija. La historia, relativamente reciente, con pruebas y testigos disponibles, alcanza por su contexto una dimensión superior en su significado. Todavía sin una explicación lógica o científica, es uno de los episodios más recordados por la parapsicología en España.

Según lo narrado, el origen del misterioso suceso remite al inicio de la década de los 90, cuando Estefanía, de 18 años, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Dado que ya había participado en alguna sesión de Ouija, organiza otra en su escuela junto a varias compañeras para contactarse con el novio de una de ellas, fallecido en un accidente de moto.

Los problemas comienzan cuando la profesora las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Entonces, la joven comienza a sufrir comportamientos extraños, inexplicables; convulsiones y alucinaciones, voces que la amedrentan. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre. Para quienes se definen creyentes, la chica de Vallecas ha sido poseída por el Mal.

"El hecho de abordar la realización de una película con la etiqueta «inspirada en hechos reales» genera una enorme responsabilidad. Supone un desafío enorme el relato de estos acontecimientos por lo escalofriante de los testimonios recogidos y por el terrible desenlace de los hechos", contó Plaza.

Según el realizador, el desafío también puede ser para el espectador. "Siempre que como espectador te enfrentas a una película de terror basada en hechos reales no puedes evitar elucubrar qué se habrá añadido para dotar de mayor dramatismo a la historia o qué aspectos se habrán tergiversado para potenciar el efecto en quien mira. Al ver el letrero «inspirada en hechos reales» no puedes dejar de estremecerte y pensar «¿esto ocurrió de verdad?»".

"Llevar a la pantalla los hechos recogidos en el «Expediente Vallecas» nos enfrenta a tomar decisiones de cómo articular dramáticamente la enorme cantidad de detalles, testimonios y hechos probados que rodean la historia. La decisión más difícil ha sido cómo aproximarnos a los hechos, a la terrible experiencia vivida por nuestra protagonista. Y la respuesta inevitable ha sido la de adentrarnos en la historia intentando relatar, en primera persona, el calvario sufrido por esta adolescente".

Plaza, que fue alumno de un colegio religioso en su adolescencia, asoció la película a ese contexto en una entrevista con el portal público.es. "Creo que los niños criados en el catolicismo son más permeables a lo sobrenatural. Te dicen, desde que eres pequeño, que Jesucristo murió y resucitó, que la Virgen María concibió sin pecado, que? ¿cómo no vas a atreverte a comunicar con los muertos?".

La tabla Ouija, según el director, es una herramienta que expresa parte de la realidad del personaje protagónico. "La Ouija es un elemento transgresor y en las etapas de crecimiento, y en la adolescencia más que en ninguna, la personalidad se forja jugando en los límites. En un colegio de monjas, una Ouija era muy transgresora, algo casi filo-erótico, casi prohibido. Pero también es importante que en la película el tablero de la Ouija se compre en el kiosco, era una cosa que se anunciaba en la tele. El objeto no vale nada. El valor está en la fe que pones en lo que haces".

Plaza también dio su punto de vista personal sobre los fenómenos sobrenaturales como el que narra el filme. "Yo estoy bastante de acuerdo con Carl Jung y su enfoque de lo paranormal, de fenómenos provocados por el inconsciente. Mucha gente utiliza la teoría de Jung para quitar épica al espiritismo, pero ¿no es mucho más espectacular que seamos nosotros los que tenemos la capacidad de provocar esos fenómenos? El eclipse que aparece en la película tiene que ver con esto. Los mayas, que no sabían que el eclipse sucedía porque un cuerpo se interpone, pensaban que era la llegada del reino de las tinieblas. Los fenómenos paranormales no nos los explicamos porque no aplicamos el ángulo correcto".

Las firmas detrás de los tanques de "Rec"

Paco Plaza saltó a la fama 2007 cundo, junto a Jaume Balagueró, escribió y dirigió la saga "Rec". Rodada como falso documental, fue uno de los filmes de terror más taquilleras de la historia de España. La película es narrada por una periodista y un operador de cámara que van a documentar cómo es la vida nocturna de una estación de bomberos con la esperanza de grabar alguna misión importante. El cuartel recibe una llamada de emergencia de un edificio que responden tres bomberos acompañados de los periodistas. Allí los espera una noche de terror que comienza con una anciana ensangrentada. Al año siguiente de "Rec" se estrenó una versión estadounidense de la película titulada "Cuarentena". Luego de varios premios internacionales y nominacionales al Goya, los realizadores lanzaron dos filmes más en 2009 y 2012