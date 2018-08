El cine rosarino premiado en Cannes llega a El Cairo

"Tenía ganas de contar una historia donde el espectador no empatizara con el protagonista, tratando de no ser yo quien lo juzgue, evitando el plano de lo malo y lo bueno, concentrándome en el error y en la violencia de los errores". Así define la directora, actriz y dramaturga Romina Tamburello a "Rabia", el premiado cortometraje que estrena luego de un exitoso paso por los festivales de Cannes, México, Francia y Alemania. El trabajo se exhibirá junto al unitario de TV "Canela", dirigido por Cecilia del Valle. Ambos resultaron ganadores de la convocatoria Espacio Santafesino y se los podrá ver hoy, a partir de las 20.30, en el cine El Cairo (Santa Fe 1120), con entrada libre y gratuita.

La película participó de la sección The Short Film Corner que se realizó durante el último festival de cine de Cannes. "Primero fue una gran sorpresa y una alegría enorme", dijo la directora. "La sección en la que participamos es un mercado de cortometrajes donde se proyectan cortos seleccionados de diferentes partes del mundo. Durante el festival pudimos asistir a charlas, mesa de negocios y proyecciones. «Rabia» tuvo una proyección privada a sala llena donde nos llevamos la grata sorpresa de contar con hermosas devoluciones del público y la crítica".

Interpretada por Carlos Resta, Santino Resta, María Celia Ferrero, Juan Pablo Yevoli, Juan Nemirovsky, Juan Biselli, Ariel Hamoui y Diego Vignolo, "Rabia" fue rodada durante cinco días en distintos espacios de Rosario y parte de la tensa relación de una ex pareja.

"Los conflictos familiares es un tema que siempre me convoca, pero fui entendiendo de qué iba este corto y qué era lo que de verdad me apasionaba: tenía ganas de contar una historia donde el espectador no empatizara con el protagonista, tratando de no ser yo quien lo juzgue, evitando el plano de lo malo y lo bueno, y concentrándome en el error y en la violencia de los errores", explicó Tamburello.

La directora, que ya trabaja en "Hambre", una secuela de "Rabia", destacó el impulso que significó el premio de Espacio Santafesino. "Al estimulo económico del premio se le suma un acompañamiento desde lo humano en pos de que las películas sean cada vez mejores. En una época donde el gobierno nacional decide vaciar las industrias culturales es destacable la importancia que se le da a la cultura en nuestra provincia. Es una hermosa locura que los santafesinos contemos hace diez años con un espacio como éste para poder llevar a cabo nuestros proyectos".

"Rabia" se exhibirá junto al documental "Canela", en el que Tamburello participó como guionista y sobre el cual reveló que ese trabajo de 28 minutos de Cecilia del Valle está en vías de convertirse en largometraje. "La temática transgénero ha sido poco abordada por el cine argentino y esta película además tiene la particularidad de este personaje único de 61 años que a los 48 decidio dejar de ser Ayax Grandi para pasar a ser Canela", apuntó.