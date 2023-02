El cine rosarino hace foco en los deseos versus la realidad

El título “La vida que siempre soñaste”, contó el director, surgió luego de que leyese esa frase “junto a la imagen de una familia tipo, en la publicidad gráfica de un loteo en una localidad cercana a Rosario”. “Es una frase que me cayó un tanto hipócrita, pretenciosa y cargada de falsedad, como dando por sentado que todos tenemos el mismo objetivo y el mismo concepto de felicidad”, explicó sobre el film que se estrenó en agosto pasado en el cine El Cairo y ahora regresa a la cartelera rosarina. “Si bien yo no propongo otro tipo de familia en la película, sí cuestiono la idea de que es fácil encontrar la felicidad en la familia tradicional, en el matrimonio, en las relaciones de pareja. Si bien no aborda otros tipos de familias, como podrían ser las monoparentales o del mismo sexo, sí cuestiona a la familia en sí misma, las relaciones de pareja como mojón de felicidad”, indicó