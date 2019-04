El cine rosarino enfoca los dramas cotidianos en tono de comedia

Cuando el director rosarino Fernando Foulques vio la obra "El camino del elefante" le dijo a Lauro Campos, autor y director de la pieza, que esa comedia sobre una familia atravesada por los claroscuros del paso del tiempo era ideal para llevarla al cine. Foulques, con una larga trayectoria en la actividad audiovisual, finalmente hizo realidad aquella idea. La versión para pantalla grande de aquel texto emblemático que lo cautivó hace más de 30 años se estrenará mañana, a las 20.30, con entrada libre y gratuita, en el cine El Cairo (Santa Fe 1120). La propuesta basada en aquella obra premiada por Argentores, cuenta con las actuaciones de Marita Vitta, Mario Vidoletti, Dora María Irazusta, Paula Corvalán, Paula Solari, Pilar Prati, Alan Bustos y Julián Ríos.

"Estamos todos expectantes por ver qué pasa en el público a partir de nuestro trabajo. Se trabaja muchísimo para lograr este tipo de cuestiones y cuando uno llega a estas instancias lo que quiere es ver el resultado", dijo el director sobre este proyecto que comenzó a gestarse hace más de tres décadas y que llega al cine luego de un año y medio de trabajo.

"El camino del elefante" es el primer largometraje de Foulques, que también es autor de cortometrajes y cuyo trabajo también incluye la televisión. "Este sería mi cuarto largometraje, pero el primero con este formato. Los otros tres fueron coproducciones con Bolivia enmarcadas dentro de un proyecto educativo, hechos con adolescentes de diversos colegios de Rosario y de Bolivia, y si bien se estrena en El Cairo, ahora estamos gestionando la exhibición en salas comerciales de Rosario, la vamos a enviar a unos cuantos festivales de cine y en mayo va a estar disponible en una plataforma de streaming de cine latinoamericano", comentó el director.

Según contó Foulques, otro de los aspectos distintivos de esta producción fue el trabajo previo que incluyó hasta tres ensayos de tres horas por semana a lo largo de dos meses. "Es algo que no se hace jamás. Pero dadas las características de la película eso era necesario. El rodaje que se hizo casi todo en maratónicas jornadas durante noviembre y algunas en febrero", contó el director.

Otro de los aspectos que destacó del rodaje es que se trata de un texto teatral, algo que marcó el proyecto desde el principio, aunque con un giro que se insinúa como una road movie. "Está basado en una obra de teatro, y a la hora de plantear el guión no quería que pierda cierta impronta de lo teatral y tampoco quería caer en el error de hacer teatro filmado, de modo que la casi totalidad de la película está resuelta en plano secuencia, con cámara en mano. No me atrevo a catalogarla como experimental, pero sí me atrevo a decir que se escapa de algunos lugares seguros o cánones comunes dentro de la realización en sí. La mayor parte de la película está resuelta con15 planos secuencia en una locación muy chiquita que es la casa de esta familia. Eso fue lo complejo y por eso hubo que ensayar tanto", explicó y añadió que "la cámara era como un personaje más por lo que se tuvo que coreografiar cada movimiento. Son como dos relatos, y hay otro que hace una suerte de guiño a una road movie", adelantó.

"Creo que es un trabajo interesante sobre todo desde lo actoral y cómo está contada la historia", señaló el cineasta Fernando Foulques.

"Esta historia tiene la potencia, la contundencia de lo cotidiano y eso es sobre todo lo que se intentó rescatar. Hay momentos que son claramente dramáticos y no están impostadamente cargados de drama. Creo que lo más interesante son las actuaciones y cómo está contada la historia, que fue lo que me interesó del texto. Yo conozco la historia desde el año 80; era un pibe en ese momento y hacía años que le venía diciendo a Lauro que estaba buena para llevarla al cine". Un sueño que finalmente fue hecho realidad.